Um 'Acordo de Cooperação Técnica' entre o governo do Distrito Federal e o Banco BRB, assinado nesta quinta-feira (12), em Brasília, definiu os próximos passos para o retorno do Autódromo Internacional Nelson Piquet ao calendário do automobilismo regional, nacional e internacional, após quase 10 anos de inatividade. Em cerimônia realizada na sede do BRB, foram assinados dois contratos.

Um deles verte sobre a transferência do autódromo, por parte da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), para o Banco BRB, que investirá R$ 60 milhões e assume sua administração por 30 anos.

O outro trata do convênio entre a instituição bancária e o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER) para início das obras. A documentação legal foi assinada por Ibaneis Rocha, governador do DF; Paulo Henrique Costa, presidente do BRB; Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA); Izidio Santos, presidente da Terracap; e Fauzi Nacfur Júnior, diretor geral do DER.

A CBA é signatária do processo de revitalização da praça esportiva por meio da aprovação do projeto, orientação técnico-desportiva para reforma da pista e instalações, etapas de homologação e inclusão do autódromo no calendário.

Prestigiaram o evento o tricampeão mundial Nelson Piquet; o ex-CEO da Fórmula 1, Bernie Ecclestone; Fabiana Ecclestone (vice-presidente de esporte da FIA para América do Sul); Alan Adler (promotor do GP São Paulo de Fórmula 1); Luís Ernesto Morales (presidente da Comissão Nacional de Circuitos da CBA); Renato Constantino (presidente da Federação de Automobilismo do Distrito Federal), entre outros.

Cumpridas todas as etapas contratuais de transferência e cooperação, o BRB é responsável pelas ações para que as atividades voltem já no segundo semestre de reforma geral da pista, com reconstrução das instalações, criação do kartódromo com homologação FIA e transformação do espaço em arena multiuso, incluindo acesso para práticas de lazer por parte da população. O autódromo tem etapas agendadas da Stock Car e da GT Sprint Race no fim deste ano.

