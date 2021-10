O fim de semana dos dias 1º a 3 de outubro de 2021 é histórico para o esporte a motor brasileiro. As datas marcam a estreia de facto de uma nova praça no automobilismo nacional: trata-se do Autódromo Internacional Potenza, em Lima Duarte (MG), próximo a Juiz de Fora.

E a pista mineira tem programação recheada em um evento tão especial: a etapa conjunta de GT Sprint Race, com a decisão dos campeões do minitorneio 'Special Edition', Copa Truck e Copa HB20.

Rafael Dias no Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG) Photo by: Luciano Santos

O circuito também é uma atração, já que tem um formato de arena, sendo possível ver toda sua extensão de qualquer ponto. O traçado tem 3.200 metros, 14 curvas, é anti-horário e possui um desnível de altura de 30 metros.

Além disso, suas retas têm 450 metros (na principal, onde ocorrem largada e chegada) e 460 metros (na oposta). A cidade de Lima Duarte, por sua vez, fica a cerca de 50 quilômetros de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. O município também está a 295 km ao sul da capital Belo Horizonte e servirá como uma das base de equipes e pilotos durante o evento deste final de semana.

Giovani Girotto no Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG) Photo by: Luciano Santos

Lima Duarte tem 16.149 habitantes e é conhecida pelo Parque Estadual do Ibitipoca, além da diversidade de montanhas, cachoeiras, trilhas e vistas panorâmicas da região. O piloto 'da casa' será Weldes Campos, dono do GTSR #11 da classe PRO, a mais competitiva.

O único mineiro do grid se diz preparado para a decisão do Special Edition. O piloto quer aproveitar para somar muitos pontos em busca do título. Com seis corridas disputadas, ele acumula 109 pontos na tabela da PRO. Faltam as três provas derradeiras em Minas Gerais.

“A expectativa é melhor possível, estamos apenas treze pontos atrás do líder do minitorneio [Thiago Camilo] e tudo pode acontecer nessa etapa final da Special Edition”, disse Campos, que tem 34 anos e é natural de Belo Horizonte.

Weldes Campos Photo by: Luciano Santos

“Deu para perceber que é um traçado incrível. Estou animado”, completou o campeão de 2020 da PROAM nos torneios Overall, Special Edition e Rookie Of The Year. A etapa de Potenza, aliás, terá representantes das cinco regiões do País, além de dois paraguaios e um português.

Os nove eventos que compõem o calendário da GT Sprint Race 2021 estão divididos em duas 'taças': o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Londrina (PR) e Curitiba (PR) –, e as três etapas da Special Edition – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas disputas sairá o campeão Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

As corridas da GT Sprint Race têm transmissão ao vivo para todo o País pelo YouTube do Motorsport.com e, pela TV, no BandSports. Durante a semana, após cada etapa, também terão exibição no programa Acelerados (Band), no Programa Na Faixa com National Sports Channel (COM Brasil TV). A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

CLASSIFICAÇÃO SPECIAL EDITION 2021

PRO

1) #03 Thiago Camilo/Pedro Ferro, 122 pontos

2) #19 Nathan Brito, 117

3) #25 Sergio Ramalho/Dudu Trindade, 112

4) #11 Weldes Campos, 109

5) #01 Alex Seid, 98

6) #37 Lourenço Beirão, 88

7) #85 Gabriel Casagrande / Eduardo Pavelski, 74

8) #11 Cesar Ramos,73

9) #82 Gerson Campos, 73

10) #37 Zezinho Muggiati, 52

AM

1) #72 Giovani Girotto, 101 pontos

2) #17 Walter Lester, 94

3) #4 Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

4) #31 Vinny Azevedo /Luiz Arruda, 46

5) #31 Adriano Ramos, 43

6) #59 Danny Candia/Ernesto Benitez, 35

7) #37 Ricardo Kabanas, 32

8) #21 Cesar Fonseca/Beto Cavaleiro, 16

9) #4 Oscar Bittar, 0

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 142 pontos

2) #793 Adalberto Baptista, 99

3) #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa, 89

4) #73 Francesco Franciosi, 88

5) #373 Raphael Teixeira, 82

6) #13 Rafael Dias/Marcus Índio, 60

7) #373 Kleber Eletric, 60

8) #7 Daniel Correa, 49

9) #373 Roberto Possas, 0

Programação GT Sprint Race | Special Edition – Etapa Potenza (MG)

Sexta-feira, 1º de outubro

12h00 às 12h45 – Treino extra

15h00 às 15h45 – Treino oficial 1

Sábado, 02 de outubro

08h45 às 09h30 – Treino oficial 2

13h00 às 13h45 – Treino classificatório – (02 voltas rápidas por carro)

16h00 – Corrida 1

Domingo, 03 de outubro

08h00 às 8h15 – Warmup

09h00 – Corrida 2

12h00 – Corrida 3

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#SprintNightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

TOP 10: As vitórias mais ÉPICAS e DRAMÁTICAS de HAMILTON na F1

PODCAST: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

Your browser does not support the audio element.

.