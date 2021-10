Está na hora de acelerar no Autódromo Potenza! A pista de Lima Duarte (MG) recebe a GT Sprint Race, que completa sua 10ª temporada, pela primeira vez. O evento será neste fim de semana, de 1º a 3 de outubro, com três corridas eletrizantes válidas para a sétima etapa do calendário geral de 2021 e para a terceira do minitorneio 'Special Edition', simultâneo ao campeonato principal da categoria -- intitulado Brasil. Formato e regras são diferenciados.

Cada etapa da Special Edition segue o estilo exclusivo: um único treino classificatório, que define o grid das duas primeiras corridas. A soma de resultados destas provas consolida a ordem de largada da corrida final. Nos eventos especiais, cada carro pode ser pilotado por um competidor ou em duplas (um representante por corrida). No final de cada evento, eles pontuam e se classificam em suas respectivas classes (PRO, AM e PROAM).

O novo formato tem sido um sucesso e teve aprovação por unanimidade dos pilotos desde a etapa de estreia do novo modelo, com a integração das especiais em 2020, totalizando seis corridas.

Além disso e da qualidade dos carros, outra característica do minitorneio é a competitividade e o equilíbrio, marcas registradas desta categoria, uma das mais destacadas do esporte a motor em todo o Brasil.

Em celebração às 10 temporadas da GTSR, os pilotos ainda concorrem ao prêmio de R$ 10 mil destinado ao pole e ao vencedor geral de cada corrida -- três por evento na Special Edition. Em 2021, o minitorneio da GTSR distribuirá R$120 mil em crédito para o próximo campeonato.

Sistema de classificação e pontuação

A classificação terá duas voltas lançadas, que serão decisivas para a formação dos grids para as corridas 1 e 2. Definido o resultado, o pole position poderá trocar seu lugar de largada na primeira prova, levando em consideração que, na segunda disputa, terá a posição escolhida invertida. Por exemplo: se o vencedor escolheu se mantiver na pole na corrida 1, largará na décima posição no certame seguinte.

Por outro lado, caso escolha a terceira posição na primeira corrida, partirá da oitava posição na segunda. Isso só poderá afetar até a 10ª posição. Os classificados entre 11º e a último não entram a regra, permanecendo na posição definida no treino qualificatório.

A terceira corrida terá sua ordem de largada definida conforme a somatória de pontos conquistados nas duas primeiras. Quem tiver mais pontos sairá na pole e, consequentemente, quem pontuar menos sairá da última posição. A regra do pole e esta somatória de pontos, só serão aplicadas após a devida divulgação dos resultados de cada prova pelos Comissários Desportivos.

Os pontos conquistados no treino classificatório e nas três corridas de cada etapa da GT Sprint Race Special Edition serão considerados no resultado geral de todo o torneio, mas cada prova seguirá um sistema diferente de pontuação.

Para o treino classificatório e a última corrida, as pontuações são as seguintes: 1º lugar ou pole position, 25 pontos; 2º, 20; 3º, 16; 4º 14; 5º, 12; 6º, 10; 7º, 08; 8º, 06; 9º, 04; 10º, 03; 11º, 02 e 12º, 01.

Já para a primeira e a segunda corridas, a pontuação é a seguinte: 1º, 18 pontos; 2º, 17; 3º, 16; 4º, 15; 5º, 14; 6º, 13; 7º, 12; 8º, 11; 9º, 10; 10º, 09; 11º, 08; 12º, 07; 13º, 06; 14º, 05; 15º, 04; 16º, 03; 17º, 02 e 18º, 01.

Os nove eventos que compõem o calendário da GTSR 2021 estão divididos em dois torneios: o campeonato nacional (Brasil), com seis etapas (duas corridas em cada) –- Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Londrina (PR) e duas em Curitiba (PR) -–, e as três do Special Edition -– Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) -–, com três corridas cada. Do somatório total, sairá o campeão overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

Programação GT Sprint Race | Special Edition – Etapa Potenza (MG)

Sexta-feira, 1º de outubro

12h00 às 12h45 – Treino extra

15h00 às 15h45 – Treino oficial 1

Sábado, 02 de outubro

08h45 às 09h30 – Treino oficial 2

13h00 às 13h45 – Treino classificatório – (02 voltas rápidas por carro)

16h00 – Corrida 1

Domingo, 03 de outubro

08h00 às 8h15 – Warmup

09h00 – Corrida 2

12h00 – Corrida 3

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#SprintNightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

