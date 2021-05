Gabriel Casagrande leva o primeiro troféu da temporada 2021 da GT Sprint Race. O piloto do GTSR#83 venceu a primeira corrida da etapa de abertura da 10ª edição do campeonato, que começou na manhã deste domingo, 02 de maio, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), completando em 25min43s388.

No pódio da classe PRO, Léo Torres (#04), chegou na segunda posição e Marcelo Henriques (#1) em terceiro. Pedro Costa (#161) fechou a linha de chegada como líder da classe PROAM e Bruno Campos (#33) foi o primeiro pela AM. A segunda corrida da primeira etapa terá largada às 12 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube do Motorsport.com e pelo BandSports.

Casagrande, que largou na pole, perdeu a posição logo no início da corrida para Henriques, mas passou a primeira metade da corrida na perseguição assídua pela liderança. Aos 12min42 de prova, em uma bonita ultrapassagem, o piloto da GTSR#83 reassumiu o primeiro lugar, abrindo vantagem em relação ao pelotão, quase que em um passeio até o final da corrida.

“Na largada teve um entrevero ali, não podia perder a posição na freada e, por fim, acabei tomando um xis, mas depois consegui recuperar, foi bem legal. Estou muito feliz de estar aqui na GT Sprint Race e espero que o ano seja assim, bacana para todo mundo”, conta o vencedor desta manhã.

Logo na primeira curva da primeira corrida, um acidente levantou poeira na pista. Muitos pilotos tiveram desempenho comprometido, mas teve quem levou vantagem. Pedro Costa, do GTSR#161, foi um destes que soube administrar o momento, vencendo a prova pela classe PROAM.

“Foi muito difícil no início da corrida, mas usei o push na hora certa, consegui me distanciar do pelotão, garanti a primeira colocação na categoria e, assim, sobrou uma posição boa na geral também”, comemora Costa.

Bruno Campos, do GTSR#33, repetiu sua performance nos treinos classificatórios e venceu a corrida pela classe AM. “Estou muito feliz com o resultado que conquistamos, viemos em uma crescente durante os treinos e as duas poles. Espero manter o ritmo na segunda corrida e subir no lugar mais alto do pódio novamente”, aponta.

Resultado da corrida 1

1) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO, 25min43s388

2) #04 Leo Torres/ Julio Campos, PRO, a 1s985

3) #01 Marcelo Henriques /Alex Seid, PRO, 5s343

4) #33 Weldes Campos, PRO, 5s918

5) #161 Pedro Costa /Antonio Junqueira, PROAM, 13s848

6) #82 Gerson Campos, PRO, 15s696

7) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 16s129

8) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 17s425

9) #19 Luciano Zangirolami/ Nathan Brito, PRO, 18s880

10) #25 Eduardo Trindade/ Sergio Ramalho, PRO, 21s133

11) #03 Lourenço Beirão/Pedro Ferro, PROAM, 25s557

12) #33 Bruno Campos, AM, 27s109

13) #31 Caê Coelho /Adriano Ramos, AM, 27s981

14) #35 Pedro Aizza, PROAM, 28s203

15) #37 Luis Debes, AM, 29s271

16) #13 Rafael Dias, PROAM, 1 volta

17) #17 Walter Lester, AM, 2 voltas

Não completaram 75% da prova

18) #72 Giovani Girotto, AM, 6 voltas

19) #07 Pedro Bezerra, AM,12 voltas

20) #21 Beto Cavaleiro /Thiago Camilo, PRO, DQ

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

