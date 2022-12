Carregar reprodutor de áudio

Na tarde deste domingo, foi disputada a Grande Final da temporada 2022 da Stock Car Pro Series. E um incidente na largada da segunda corrida em Interlagos foi decisivo para a conquista do bicampeonato de Rubens Barrichello, do time TOYOTA GAZOO Racing.

Rubinho, porém, foi um dos envolvidos no 'lance', embora tenha conseguido voltar à prova. Os outros foram seus rivais pelo título, Daniel Serra e Gabriel Casagrande. Este, aliás, acabou desclassificado pelo toque em 'Serrinha', no desfecho do 'rolo' no S do Senna. Assista às batidas:

Com a desclassificação de Casagrande, decorrente do perigoso retorno do piloto à pista após 'escapada' na segunda perna do S do Senna e consequente toque em Serra, que tirou Daniel da disputa pelo título, Rubinho sequer precisava terminar a corrida para se sagrar bicampeão.

De todo modo, o competidor da equipe Full Time foi até o final com seu Corolla e celebrou a conquista de seu segundo título na categoria máxima do automobilismo brasileiro fazendo 'zerinhos', para alegria dos fãs. O ex-Fórmula 1 já havia vencido a temporada 2014.

Rubinho celebra o bi com 'zerinhos' e os filhos Fefo e Dudu

Veja a Super Final da temporada 2022 da Stock Car Pro Series em Interlagos:

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music