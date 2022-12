Carregar reprodutor de áudio

Um dos mais experientes pilotos do atual grid da Stock Car, Lucas Foresti terá uma nova casa a partir de 2023. O piloto brasiliense será o titular de um dos carros da AMattheis Vogel no próximo ano, substituindo o argentino Matías Rossi e sendo o companheiro de Gabriel Casagrande no time.

A chegada marca um retorno de Foresti à equipe capitaneada por Mauro Vogel. O piloto esteve no time em duas temporadas, em 2019 e 2020, nas quais disputou 38 corridas na mais importante categoria do esporte a motor nacional.

Além disso, o retorno ocorre justamente na temporada em que o brasiliense completa dez anos na Stock Car, na qual estreou em 2013. “É um prazer voltar para uma equipe importante como a AMattheis Vogel, e voltar a trabalhar com o Mauro Vogel, que é um vencedor em sua carreira na Stock Car e no automobilismo brasileiro. Ao lado do (Gabriel) Casagrande, espero formar uma grande dupla e batalhar por vitórias neste retorno ao time”, disse Foresti.

“Nesse ano, nós na AMattheis Vogel corremos com as duas marcas, com o Casagrande com o Chevrolet e o Matías com o Toyota, e ano que vem estaremos com os dois carros da Chevrolet. Acho que vai ser bastante positiva essa vinda para a nossa equipe, pois ele poderá ter a comparação de dados com outros pilotos, seja com o Casagrande, seja com o Thiago Camilo e o Cesar Ramos", diz Andreas Mattheis.

E vamos torcer para que essa seja uma parceria longeva e haja a mesma harmonia que vem reinando neste ano, o que foi positivo”, segue Mattheis. Mauro Vogel também falou: “Estamos contentes com a chegada do Lucas para a nossa equipe. Ele já correu no nosso time em 2019 e 2020, então chega super entrosado conosco e com certeza 2023 será uma temporada especial, assim como vem sendo as anteriores."

