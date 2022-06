Carregar reprodutor de áudio

O campeonato da GT Sprint Race, categoria de carros de turismo que em 2022 completa 11 anos de existência, é dividido em duas partes. A competição regular é composta por seis etapas distribuídas ao longo do ano, cada uma delas disputada em sistema de rodadas duplas, ou seja, duas corridas por final de semana. Já a Special Edition é uma competição de três etapas intercaladas com a competição regular, disputada em rodadas triplas e com pontuação independente.

Juntas, as duas competições formam o chamado campeonato “overall”, com nove etapas e pontuação unificada. Nem todos os pilotos disputam o campeonato “overall”, alguns correm apenas nas provas regulares e outros inscrevem-se apenas na Special Edition. Esse é o caso do parceiro de pilotagem de Mendes, Marco Garcia, que está disputando apenas a temporada regular. Assim, em Goiânia, Mendes pilotará o carro de número 88 sozinho em toda a programação do evento.

“Tenho aprendido com o Marco, formamos boa dupla. É uma pena que ele não participe da Special Edition, mas será importante, para mim, ter mais tempo de pista e maior experiência no carro da Sprint Race. Vou dar o meu melhor e aproveitar ao máximo essa oportunidade", disse Mendes.

A primeira etapa da Special Edition 2022 será em Goiânia, numa das pistas mais importantes do País e que recebe com frequência as principais categorias do nosso automobilismo. Será a primeira experiência de Mendes naquela pista, e o mato-grossense se diz ansioso, mas confiante.

“Sinto que, a cada vez que vou à pista, pego mais a mão do carro. É um aprendizado constante, auxiliado pelos meus companheiros e pela Sprint Race. Já estou ansioso para Goiânia, pista fantástica e que tem muita história, e estou muito confiante que alcançaremos ótimos resultados", completou.

A programação da primeira etapa da Special Edition da Sprint Race, em Goiânia, é a seguinte:

SEXTA (3 de JUNHO)

16:00 TREINO LIVRE 1



SÁBADO (4 DE JUNHO)

08:00 TREINO LIVRE 2

12:30 CLASSIFICATÓRIO

16:00 CORRIDA 1



DOMINGO (5 DE JUNHO)

09:30 CORRIDA 2

13:50 CORRIDA 3

