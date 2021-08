A GT Sprint Race realizou neste sábado a segunda atividade oficial da etapa de Tarumã (RS) do campeonato 'Special Edition'. O treino livre teve duração de 45 minutos e os pilotos aceleraram em busca dos melhores acertos para as corridas da competição em solo gaúcho.

A liderança na classe PRO ficou com a dupla #25 de Sergio Ramalho e Dudu Trindade. “Quero agradecer demais a GTSR por ter vindo para Tarumã. É uma pista que amo e merece estar no calendário deste ano”, disse Ramalho, de Recife (PE).

Na classe PROAM, Rafael Dias fez o melhor tempo nos dois treinos oficiais. “O campeonato está bem acirrada, mas tenho certeza que dará para fazer uma excelente tomada”, destacou o piloto de São Bernardo do Campo (SP).

Para Giovani Girotto, líder da AM, o apoio da equipe de engenharia de dados é fundamental. “Comparamos as nossas voltas com os que estão andando mais rápidos e tem me ajudado bastante na progressão durante treinos e corridas neste ano de estreia”, contou o curitibano.