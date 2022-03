Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 da Dignity Gold GT Sprint Race tem sequência neste fim de semana no belíssimo Autódromo Velocittà, localizada na cidade de Mogi Guaçu, distante cerca de 180 Km da capital paulista.

Muito mais adaptado ao carro, o mato-grossense Lucas Mendes tem boas expectativas para a etapa e vai em busca do primeiro pódio na categoria. O piloto fez uma boa estreia no técnico circuito de Santa Cruz do Sul (RS), onde enfrentou os desafios de conhecer a pista e o bólido, além de enfrentar uma condição de chuva que trouxe ainda mais complexidade ao fim de semana do estreante competidor.

Ainda assim, fez prova consistente e já havia galgado 10 posições na corrida quando abandonou, a duas voltas do fim. “Penso que foi uma boa estreia, consegui pegar a mão do carro e ser consistente, ganhando posições. Agora a meta é melhorar um pouco mais e brigar lá na frente", disse Lucas.

O Velocittà é um dos autódromos mais novos do País. “Tenho estudado a pista através de vídeos e treinos em simulador. É uma pista desafiadora e espero entender rapidamente todos os segredos do Veloccità, fazer uma boa corrida e chegar ao pódio", afirmou Mendes.

TRANSMISSÕES

As nove etapas da Dignity Gold GT Sprint Race 2022 terão transmissão ao vivo para todo o País pelo site do Motorsport.com Brasil, com narração de Luc Monteiro e com os comentários de Eduardo Serratto.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 1º de abril

13h00 às 15h00 – Shakedown organização

15h30 às 16h30 - Treino livre

Sábado, 02 de abril

09h00 às 09h45 – Treino oficial 1 (máximo de 18 voltas)

12h15 às 13h00 – Treino oficial 2 (máximo de 18 voltas)

15h45 – Briefing

16h00 às 16h10 – Treino classificatório 1

16h20 às 16h30 - Treino classificatório 2

Domingo, 03 de abril

09h55 – Corrida 1 – Placa de 5 minutos

10h00 às 09h26 – Volta de apresentação + Corrida 1 (23min + 1 volta)

10h30 às 10h40 – Pódio

13h00 – Corrida 2 – Placa de 5 minutos

13h15 às 13h48 – Volta de apresentação + Corrida 2 (23 min + 1 volta)

13h50 às 14h00 – Pódio

Classificação do campeonato, após primeira etapa (duas corridas):

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 45 pontos

2) #77 Ricardo Sperafico/ Pedro Costa, 33

3) #13 Rafael Dias, 32

4) #82 Gerson Campos, 28

5) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 26

6) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 20

7) #37 Ayrton Chorne, 18

8) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 16

9) #12 Edgar Bueno Neto, 8

AM

1) #17 Walter Lester, 45 pontos

2) #72 Giovani Girotto, 45

3) #08 Alexandre Kauê, 28

4) #78 Leo Yoshii, 16

5) #31 Roberto Possas, 14

PROAM

1) #79 Rafael Seibel, 39 pontos

2) #56 Brendon Zonta, 32

3) #18 Dudu Trindade, 25

4) #54 Diogo Moscato, 20

5) #61 Antonio Junqueira, 16

6) #10 Adalberto Baptista, 10

7) #16 Lucas Mendes/Marco Garcia, 8

-

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: