GT Sprint Race: atual campeão, Walter Lester avança no campeonato

Em quatro das seis etapas do calendário, sendo oito corridas disputadas da Dignity Gold GT Sprint Race do campeonato Brasil foi uma verdadeira luta entre os líderes na categoria AM. Walter Lester (GTSR #17) computa uma vitória na primeira etapa em Santa Cruz do Sul, a qual lhe garantiu a liderança na fase inicial. Depois, passou para a terceira e quarta posição nas etapas seguintes Velocitta e Interlagos, respectivamente.

O piloto paulistano, campeão da classe AM em 2021, segue com um terceiro lugar e quatro segundo lugares no pódio, dois deles conquistados na última etapa de Londrina, demonstrando a excelente recuperação para dar um salto à vice-liderança na tabela de classificação com 133 pontos. Já Girotto (GTSR#72), seu oponente direto, acumula quatro vitórias, duas vezes na segunda posição e um terceiro lugar no pódio, soma 170 pontos e conservou a liderança alcançada na etapa do Velocitta.

Walter Lester, que faz sua terceira temporada completa na Dignity Gold GT Sprint Race (2020, 2021 e 2022) e fez duas participações em 2019, vem em ascensão na categoria AM e avalia a temporada até aqui. “Consegui alcançar meus objetivos na etapa de Londrina. Daqui em diante, com novos jogos de pneus Pirelli, tenho outros que pareciam muito improváveis na segunda e terceira etapas, entre eles ser bicampeão na edição 2022”, afirma o competidor.

O próximo desafio será a sexta etapa da 11ª temporada com a realização da segunda das três etapas do torneio Special Edition no Autódromo Internacional José Carlos Pace, entre os dias 18 e 21 de agosto. Para o título nacional restam apenas duas etapas, nos circuitos de Tarumã/RS (7ª – 18 de setembro) e Londrina/PR (9ª/Match Point – 11 de dezembro).

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASIL

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 155 pontos

2) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 152

3) #77 Pedro Costa, 124

4) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 117

5) #13 Rafael Dias, 102

6) #12 Edgar Bueno Neto, 83

7) #82 Gerson Campos, 80

8) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 76

9) #37 Ayrton Chorne, 58

10) #12 César Ramos, 53

11) #77 Ricardo Sperafico, 33

12) #77 Felipe Baptista, 22

AM

1) #72 Giovani Girotto, 170 pontos

2) #17 Walter Lester, 133

3) #31 Roberto Possas, 127

4) #78 Leo Yoshii, 125

5) #08 Alexandre Kauê, 100

6) #72 Luís Zanon, 30

PROAM

1) #09 Arthur Gama, 156 pontos

2) #61 Antonio Junqueira, 137

3) #18 Dudu Trindade, 137

3) #54 Diogo Moscato, 122

5) #56 Brendon Zonta, 92

6) #79 Rafael Seibel, 89

7) #88 Lucas Mendes/Marco Garcia, 60

8) #10 Adalberto Baptista, 40

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint