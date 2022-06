Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race decidiu neste sábado o grid de largada para a primeira corrida do fim de semana em Goiânia. Felipe Baptista e Pedro Costa foram os mais rápidos, saindo na frente na prova deste sábado, válida pela primeira etapa do torneio Special Edition.

A dupla do carro #77 cravou 01min35s872, superando em quase meio segundo Thiago Camilo e Raphael Teixeira. A terceira posição ficou com César Ramos e Edgar Neto.

Na PROAM, Diogo Moscato foi o mais rápido, marcando 01min37s267, ficando com o quinto melhor tempo da sessão, à frente de Dudu Trindade. Os dois pilotos ficaram separados por apenas 0s003. Já na AM, Giovani Girotto foi o mais rápido, marcando um tempo de 01min38s258, garantindo a 13ª posição no grid de largada. O segundo mais rápido da classe foi Luis Debes, em 15º.

O Motorsport.com exibe ao vivo a primeira corrida do fim de semana da GT Sprint Race em Goiânia a partir das 15h no YouTube. Não perca!

Veja o resultado final da classificação da GT Sprint Race em Goiânia:

1) #77, Felipe Baptista / Pedro Costa, PRO, 01min35s872

2) #21, Thiago Camilo / Raphael Teixeira, PRO, 01min36s325

3) #12, César Ramos / Edgar Neto, PRO, 01min36s407

4) #87, Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli, PRO, 01min36s916

5) #54, Diogo Moscato, PROAM, 01min37s267

6) #18, Dudu Trindade, PROAM, 01min37s270

7) #13, Rafael Dias, PRO, 01min37s375

8) #82, Gerson Campos / Lourenço Beirão, PRO, 01min37s590

9) #88, Lucas Mendes, PROAM, 01min37s730

10) #9, Arthur Gama, PROAM, 01min37s762

11) #61, Antônio Junqueira, PROAM, 01min37s763

12) #37, Ayrton Chrone, PRO, 01min37s823

13) #72, Giovani Girotto, AM, 01min38s258

14) #79, Rafael Seibel, PROAM, 01min38s590

15) #19, Luis Debes, AM, 01min39s146

16) #78, Leo Yoshii, AM, 01min39s600

17) #16, Leonardo Martins, AM, 01min40s308

18) #31, Roberto Possas, Cello Nunes, AM, 01min41s119

19) #8, Alexandre Kaue, Tiago Kfouri, AM, 01min52s715

