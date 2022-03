GT Sprint Race: Camilo e Teixeira têm meta ousada em Santa Cruz

Carregar reprodutor de áudio

A estreia da dupla Rapha Teixeira e Thiago Camilo na GT Sprint Race será neste domingo em Santa Cruz do Sul (RS), e os objetivos traçados são ousados. Com um pouco mais de experiência na categoria e ao lado do atual campeão overall, Teixeira quer iniciar a temporada com duas vitórias.

“O Thiago é exigente e tem me cobrado bastante, o que fez com que eu elevasse a preparação para ter uma maior equiparação no nível da dupla. Quero acumular mais experiência ao lado dele e, quem sabe, sairmos de Santa Cruz com duas vitórias e pontos importantes no campeonato”, afirma.

O goiano aposta em fim de semana competitivo. “É uma pista que gosto muito, bastante técnica, e que fará com que tenhamos um fim de semana competitivo. Por isso é importante afinar bem a estratégia", completou. Ele larga na pole da PRO na corrida 1 e Camilo é o pole geral na prova 2.

Grid corrida 1

#18 Eduardo Trindade, PROAM, 1min31seg310 #21 Raphael Teixeira / Thiago Camilo, PRO, 1min31seg588 #13 Rafael Dias, PRO, 1min31seg608 #37 Ayrton Chorne, PRO, 1min31seg620 #82 Gerson Campos, PRO,1min31seg652 #19 Luciano Zangirolami /Sérgio Ramalho, PRO, 1min32seg439 #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min32seg519 #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min32seg747 #01 Marcelo Henriques / Alex Seid, PRO, 1min32seg853 #10 Adalberto Baptista, PROAM, 1min32seg979 #72 Giovani Girotto, AM, 1min33seg001 #87 Jorge Martelli/ Rodrigo Sperafico, PRO, 1min33seg313 #12 Edgar Bueno Neto / Antonio Pizzonia, PRO, 1min33seg535 #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min33seg687 #77 Ricardo Sperafico / Pedro Costa, PRO, 1min33seg768 #17 Walter Lester, AM, 1min33seg877 #78 Leonardo Yoshii, AM, 1min34seg338 #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min36seg242 #08 Alexandre Kauê, AM, 1min38seg848 #31 Roberto Possas, AM, 1min39seg268 #16 Lucas Mendes / Marco Garcia, PROAM, sem tempo

Grid corrida 2

#21 Thiago Camilo/ Raphael Teixeira, PRO, 1min30seg167 #37 Ayrton Chorne, PRO, 1min30seg345 #19 Sérgio Ramalho/ Luciano Zangirolami, PRO, 1min30seg524 #18 Eduardo Trindade, PROAM, 1min30seg685 #13 Rafael Dias, PRO, 1min30seg848 #87 Rodrigo Sperafico/ Jorge Martelli, PRO, 1min31seg625 #82 Gerson Campos, PRO,1min31seg707 #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min31seg901 #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min32seg023 #72 Giovani Girotto, AM, 1min32seg687 #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min32seg930 #12 Antonio Pizzonia / Edgar Bueno Neto, PRO, 1min33seg259 #78 Leonardo Yoshii, AM, 1min33seg679 #17 Walter Lester, AM, 1min33seg932 #08 Alexandre Kauê, AM, 1min36seg587 #31 Roberto Possas, AM, 1min39seg959 #54 Diogo Moscato, PROAM, sem tempo #01 Alex Seid/ Marcelo Henriques, PRO, sem tempo #16 Marco Garcia/ Lucas Mendes, PROAM, sem tempo #10 Adalberto Baptista, PROAM, sem tempo #77 Pedro Costa / Ricardo Sperafico, PRO, sem tempo

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de Março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 03 de Abril – Velocitta – Mogi Guaçu (SP)

Etapa 3 – 01 de Maio – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 4 – 05 de Junho – Goiânia (GO)

Etapa 5 – 10 de Julho – Londrina (PR)

Etapa 6 – 21 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 7 – 18 de Setembro – Tarumã- Viamão (RS)

Etapa 8 – 06 de Novembro – Brasília (DF)

Etapa 9 – 11 de Dezembro – a definir

