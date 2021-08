Em uma maratona de provas, que começou com compromisso automobilístico no sábado, em São Paulo, Thiago Camilo (classe PRO) foi o destaque da corrida 2 da Special Edition da GT Sprint Race em Tarumã, que recebe a segunda etapa do campeonato.

Sem demonstrar nenhum desgaste, o piloto venceu a prova na manhã fria deste domingo, no autódromo internacional localizado em Viamão (RS), aumentando ainda mais a lista de conquistas de sua vitoriosa carreira.

Ele, que largou em sétimo e já na segunda volta era líder, completou a prova em 21min38s036. O segundo posto foi de César Ramos (PRO), com Pedro Aizza (PROAM) em terceiro. A corrida 3 é 12h30 e o grid é definido pela soma de pontos de cada piloto após as primeiras provas.

Portanto, o autódromo gaúcho ainda vai sediar mais dois excelentes certames. O jovem Aizza, que havia vencido no geral no sábado, voltou a andar bem e garantiu o P3 na classificação geral final, com mais uma vitória em sua categoria. O mesmo valeu para Giovani Girotto, que emplacou mais uma vitória na categoria AM, a segunda seguida, e segue firme na briga para a corrida 3.

A Sprint é uma categoria que apresenta uma variedade de situações. Depois da intensa batalha pela vitória na tarde de sábado, na manhã deste domingo a disputa pelo primeiro lugar durou 'apenas' duas voltas. Camilo, que largou em sétimo, era segundo ao completar a primeira volta e no giro seguinte assumiu a liderança. Com sua reconhecida habilidade e toda a experiência acumulada, além do ótimo rendimento do carro, Thiago manteve a ponta até a vitória.

Diante disso, a maior briga acabou sendo pelo segundo lugar, com vários pilotos se alternando na vice-liderança. Dudu Trindade, Ramos, Nathan Brito e Aizza foram o protagonistas destas disputas e mostraram toda garra e força dos pilotos da categoria. A mínima diferença entre o segundo e o quarto colocados empolgou, com Nathan levando a melhor, seguido por Aizza. A expectativa para a terceira prova é de ainda mais equilíbrio.

Para o vencedor da geral, a prova foi bastante diferente. “Foi um fim de semana desgastante e uma corrida distinta. Não participei dos treinos e cheguei na noite de sábado, o que acabou gerando incertezas. Mas sabia que o meu companheiro (Pedro Ferro) tinha andado bem no sábado e isso mostrava que o carro estava bem. Consegui encaixar uma boa largada e vi que o ritmo estava muito bom", disse Camilo.

"É sempre incrível vencer em Tarumã, onde obtive minha primeira vitória (na Stock Light) e a primeira pole da Stock Car”, completou Thiago, que ainda foi o dono da melhor volta da prova, com 1min09s485.

Aizza somou a segunda vitória na PROAM seguida e destacou a dificuldade encontrada para se manter na frente: “Foi muito difícil. Começou a chuviscar no meio da prova e pensei que seria complicado pois não ter muita experiência nesta condição. Mas deu tudo certo e chegar em terceiro no geral só com feras na frente, foi muito bom. Vamos largar da frente na corrida 3 e a meta é brigar por mais uma vitória na categoria e pelo menos estar entre os três no geral."

Girotto também comemorou mais uma conquista na AM. “Está sendo um fim de semana melhor que que esperava. Fiz a pole na primeira e venci as duas corridas. Agora, o importante é levar mais uma, pois será a que vale mesmo”, destacou o piloto.

As nove etapas que compõem o calendário da competição estão divididas em duas séries: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

As corridas da GT Sprint Race têm transmissão ao vivo para todo o país pelo YouTube do Motorsport.com. A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

Resultado da corrida 2:

1) #03 Thiago Camilo/ Pedro Ferro, PRO, 16 voltas, 21min38seg036

2) #11 Cesar Ramos/ Weldes Campos, PRO, a 1s239

3) #35 Pedro Aizza, PROAM, a 1s451

4) #19 Nathan Brito, PRO, a 1s686

5) #25 Dudu Trindade/ Sergio Ramalho, PRO, a 2s385

6) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 8s327

7) #161 Antonio Junqueira / Pedro Costa, PROAM, a 8s763

8) #82 Gerson Campos, PRO, a 13s594

9) #72, Giovani Girotto, AM, a 13s835

10) #13 Marcus Índio/ Rafael Dias, PROAM, a 16s775

11) #01 Alex Seid, PRO, a 17s965

12) #793 Adalberto Baptista, PROAM, a 18s011

13) #17 Walter Lester, AM, a 18s375

14) #37 Lourenço Beirão / Zezinho Muggiati, PRO, a 24s261

15) #31 Adriano Ramos, AM, a 29s433

16) #373 Roberto Possas/Raphael Teixeira, PROAM, a 1 volta

17) #59 Ernesto Benitez/ Danny Candia, AM, a 3 voltas

Não completou 75% da prova

18) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO, 12 voltas

19) #04 Oscar Bittar, AM, sem tempo

Melhor volta: #03 Thiago Camilo, 1min09s485, a 157,450 km/h

Grid de largada da corrida 3

1) #35 Pedro Aizza, PROAM

2) #11 Cesar Ramos/ Weldes Campos, PRO

3) #19 Nathan Brito, PRO

4) #161 Antonio Junqueira / Pedro Costa, PROAM

5) #73 Francesco Franciosi, PROAM

6) #25 Sergio Ramalho/ Dudu Trindade, PRO

7) #37 Zezinho Muggiati/ Lourenço Beirão, PRO

8) #03 Thiago Camilo/ Pedro Ferro, PRO

9) #82 Gerson Campos, PRO

10) #01 Alex Seid, PRO

11) #72 Giovani Girotto, AM

12) #793 Adalberto Baptista, PROAM

13) #13 Rafael Dias/ Marcus Índio, PROAM

14) #17 Walter Lester, AM

15) #31 Adriano Ramos, AM

16) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO

17) #373 Raphael Teixeira / Roberto Possas, PROAM

18) #59 Ernesto Benitez/ Danny Candia, AM

19) #04 Oscar Bittar, AM

Programação

Domingo, 15 de agosto

12h30 – Corrida 3

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

