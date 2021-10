Thiago Camilo é o grande campeão do minitorneio Special Edition da GT Sprint Race 2021. O piloto ganhou a terceira corrida da etapa do Autódromo Potenza na categoria PRO, disputada neste domingo (3), e garantiu a taça, ajudado por abandono de Sérgio Ramalho.

Seu principal rival no campeonato, o pernambucano deixou a prova nos primeiros minutos, após largada cheia de disputas que fez o safety truck ficar na pista durante muitas voltas. Nathan Brito (PRO) foi segundo e Rafael Dias fechou o top 3, vencendo a classe PROAM. De todo modo, quem faturou o título da divisão intermediária foi Pedro Aizza, enquanto Giovani Girotto ficou com a taça da AM.

A corrida

Logo no começo, Pedro Costa foi tocado por Danny Candia, rodou na reta e abandonou a prova com danos no carro. Enquanto isso, Brito manteve a liderança e segurou os ataques de Camilo e Francesco Franciosi. O safety truck foi acionado pouco depois por conta do acidente.

Ramalho teve problemas com o carro e abandonou, o que fez Camilo praticamente colocar a mão na taça da Special Edition. Cesar Ramos também esteve envolvido em um incidente, foi para a brita e não conseguiu retornar à disputa.

O caminhão de segurança retornou aos boxes restando cerca de oito minutos para o final. Brito se manteve na ponta e trouxe Thiago com ele. A relargada foi menos movimentada e a prova seguiu.

Gabriel Casagrande, que vinha atrás, atacou Camilo na curva 3 e assumiu a segunda colocação. Pouco depois, ele se tocou com Nathan antes da reta principal e levou a pior, rodando e caindo para o fim do pelotão.

Com isso, Brito ficou mais tranquilo na liderança, mas teve que segurar Thiago, que se aproximou nos minutos finais. Enquanto isso, Franciosi perdia posições e Dias assumia o terceiro lugar.

Na última volta, Camilo conseguiu a ultrapassagem e venceu a corrida para garantir o título da Special Edition com chave de ouro. Na classe PROAM, Aizza fez prova segura e confirmou o favoritismo. Girotto fez o mesmo na AM e pôde celebrar a glória na Special Edition.

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#SprintNightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

GT Sprint Race 2021 - 7ª Etapa | Special Edition | Corrida 3 | Potenza | Domingo, 03/10

