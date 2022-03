Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a GT Sprint Race dá seu pontapé inicial na temporada 2022 com a etapa de Santa Cruz do Sul (RS). E o atual bicampeão Thiago Camilo vai formar dupla com Raphael Teixeira para disputar todas as etapas do campeonato, que terá nove eventos.

“Vamos repetir uma dupla que foi vitoriosa em uma das etapas do ano passado, só que agora vamos disputar a temporada completa no GTSR#21. O Thiago é um grande nome e eu estou muito feliz de fazer parte deste projeto”, conta Teixeira.

Rapha Teixeira Photo by: Vanderley Soares

Camilo detém o título do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos de 2011, foi vice-campeão da Stock Car em 2009 e 2013, além de terminar em terceiro em 2007 e 2008. É também o único piloto a vencer a Corrida do Milhão da Stock Car em três edições: 2011, 2012 e 2015. Filho do ex-piloto Bel Camilo, aos 16 anos ingressou na Stock Light em 2000 e na Stock Car em 2003, na mesma corrida em que seu pai se despedia das pistas.

Em 2021, os competidores formaram dupla na etapa decisiva da Special Edition, um torneio de três etapas dentro da temporada da GT Sprint Race – e conquistaram dois pódios. Camilo acabou como campeão após as provas realizadas no Autódromo Potenza (MG).

“Acredito que a oportunidade de fazer uma temporada completa só fará a dupla melhorar, entrosar mais, ter mais tempo para trocar experiências. O Rapha está em ascensão e o objetivo é somar o maior número de vitórias ao longo do ano. Nosso objetivo é sair com o título, seja Overall ou seja no Campeonato Brasil, que é um título que ainda não conquistei”, diz Camilo, que também segue na Stock Car em 2022.

Thiago Camilo celebra vitória na corrida 2 da GT Sprint Race 2021 em Curitiba Photo by: Luciano Santos

A cobertura completa da GT Sprint Race 2022 você confere aqui no Motorsport.com. Veja datas:

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #EdiçãoEspecial

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #EdiçãoEspecial

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #EdiçãoEspecial

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

