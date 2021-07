GT Sprint Race: Categoria estreia desafio Triple X em Cascavel

A GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, retorna próxima semana, entre os dias 16 a 18 de julho, ao Autódromo Internacional de Cascavel. O campeonato, que completa a 10ª edição, retorna ao circuito que abrigou oito provas (16 corridas), desde 2014. E ainda foi o palco de muitas das inovações da categoria, como a corrida no Setup Free, o grid inverso e, este ano, a etapa ‘Triple X’.

Estarão em jogo 75 pontos para os 29 pilotos que comandarão os 20 carros pelos 3.059 metros da pista paranaense. A programação da quarta etapa da temporada prevê a entrada dos pilotos na pista para uma sessão de 45 minutos na tarde da sexta-feira, 16. Na manhã do sábado, 17, acontece o segundo treino, e o grid de largada será definido no início da tarde. Já as corridas, acontecerão no domingo.

O regulamento exclusivo da quarta etapa da temporada conta com novo formato. O treino classificatório será independente, com duas voltas cronometradas para cada carro e a ordem de saída para pista será o resultado inverso do segundo treino. Além disso, ela define o grid da primeira corrida e o seu resultado formará o grid da segunda corrida. A pontuação será nos moldes de uma corrida, sendo: 25 pontos ao pole position, 20 ao segundo colocado, 16, assim, por diante. Na hipótese de instabilidade climática, a direção de provas determinará uma só classificação de 15 minutos, podendo haver troca de pilotos dentro desse período.

O autódromo Zilmar Beux é reconhecido internacionalmente e considerado um desafio extra para os pilotos das classes de Turismo. O traçado paranaense é caracterizado pelas suas desafiadoras e ’perigosas’ curvas em alta velocidade. A principal delas, a primeira do circuito, também conhecida por Bacião, é uma curva longa em descida íngreme para a esquerda, na qual proporciona aos competidores uma adrenalina a mais ao volante dos carros da GT Sprint Race.

O calendário da GT Sprint Race está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Na 10ª edição serão três títulos distintos da Sprint Race: Brasil, Special Edition e Overall, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM. E, ainda, o título do minitorneio do Rookie Of The Year.

