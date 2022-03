Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 será intensa para o piloto paraense Roberto Possas. Neste final de semana, ele estreia na GT Sprint Race para fazer a temporada completa da classe AM. A etapa de abertura do campeonato acontece em Santa Cruz do Sul (RS), pista inédita para o piloto.

“Quero evoluir, com um pouco mais de quilometragem na categoria e em outros campeonatos”, avalia Possas, que no ano passado disputou duas etapas da Special Edition e faturou pódio em outra pista gaúcha, Tarumã. Além da GTSR, ele está participando da Copa HB20 e da Porsche GT3 Cup.

Será a primeira vez que ele vai acelerar na pista de Santa Cruz do Sul, que tem um traçado técnico e veloz. “É um momento especial correr numa pista tão elogiada por pilotos experientes, isso traz uma responsabilidade enorme e faz crescer uma vontade de superar mais esse desafio na minha curta carreira. Estou muito feliz de poder fazer uma temporada completa na GTSR pela primeira vez. Que seja um ano de muito aprendizado”, destacou Possas.

PROGRAMAÇÃO – ETAPA 1

Sábado, 12 de março

16h30 às 16h40 – Treino classificatório 1

16h50 às 17h00 – Treino classificatório 2

Domingo, 13 de março

08h05 às 08h15 – Warm-up

09h40 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

12h30 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

13h20 às 13h30 – Pódios

–

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim do segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein