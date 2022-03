Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race, categoria que chega em sua 11ª temporada em 2022, terá sua etapa de abertura na próxima semana, dia 13, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul.

A competição, cuja primeira prova foi realizada em 12 de maio de 2012 em Interlagos (SP), começa 2022 com um grid bem mais numeroso em relação à temporada passada, composto por 32 pilotos. Porém, este número ainda pode aumentar, considerando que é permitido pelo regulamento do campeonato correr com até dois competidores por carro (alguns dos bólidos contam com 'apenas' um piloto no presente momento) para o duelo nas três classes, PRO, PROAM e AM.

Entre as novidades de 2022, está o ex-Fórmula 1 Antonio Pizzonia. Outros renomes do automobilismo com currículos invejáveis também estão confirmados, como o bicampeão da GT Sprint Race Thiago Camilo, além de Luciano Zangirolami e Rodrigo Sperafico, todas com uma bela carreira nacional e internacional. Dentre os novatos que chegam, além de Pizzonia, já são cinco os anunciados: Brendon Zonta, Lucas Mendes, Leonardo Yoshii, Alexandre Kauê e Diogo Moscato.

Thiago Marques, CEO da GT Sprint Race, destaca que as disputas entre diferentes classes de pilotos dentro da mesma corrida ainda é o principal trunfo da categoria. “Conseguimos atingir o nosso objetivo de trazer uma categoria no formato PROAM para o Brasil. Hoje temos um grid de profissionais de altíssimo nível na classe PRO, sendo um dos mais disputados do País. Na divisão AM, uma excelente opção para gentlemen drivers”, diz.

Para 2022, 27 pilotos já foram anunciados e outros cinco nomes surpresa serão conhecidos no início da próxima semana, que abrirá a temporada. “Estamos com o grid completo e com lista de espera para novos pilotos, os quais, infelizmente, não tivemos carros para atender”, finaliza Thiago.

CAMPEÕES

Um fato curioso: algumas vagas foram confirmadas justamente por campeões do campeonato genuinamente brasileiro. Dos 32 pilotos do grid, nove já conquistaram, pelo menos, um título automobilístico.

Na PRO, Thiago Camilo é o maior campeão da atualidade, com duas conquistas overall e uma no Special Edition. Computou um título cada Gerson Campos (campeão de 2018 e conta três vice-campeonatos de 2017, 2019 e 2020), a dupla Marcelo Henriques / Alex Seid (campeã na categoria PROAM e vice-campeã no overall e Special Edition de 2020) e Jorge Martelli (campeão de 2017 e o vice-campeão em 2016).

Na classe PROAM (a intermediária, entre a PRO e a AM), Dudu Trindade foi campeão da Internacional Cup 2019. Na AM, três outros triunfaram uma vez cada, casos de Giovani Girotto, Luís Debes e Walter Lester.

O duelo nas três classes será alucinante e as etapas, recheadas de emoção, poderão ser conferidas ao vivo pelo BandSports e pelo canal de YouTube do Motorsport.com Brasil e da própria GT Sprint Race.

