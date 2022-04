Carregar reprodutor de áudio

Conquistar mais uma vez um lugar no pódio é o objetivo de Diogo Moscato, para a 3ª etapa da GT Sprint Race, que acontece neste domingo (01), no autódromo de Interlagos (SP).

Depois de ter conquistado duas poles na segunda etapa realizada no autódromo de Velocitta, o piloto baiano, representado pela categoria PROAM, está confiante de que realizará uma boa performance na pista.

‘’Interlagos é uma pista que eu já andei, mesmo que agora seja com um carro esportivo, o conhecimento do circuito vai fazer a diferença na minha participação. Estou mirando o lugar mais alto do pódio, e claro, treinando muito para alcançar esse lugar’’, destaca.

Além do bom desempenho no campeonato, Diogo está na segunda posição no ranking do Rookie Of The Year, um prêmio anual da GT Sprint Race concedido ao melhor novato do ano da temporada regular da competição.

A programação da GT Sprint Race 2022, prevê a entrada dos pilotos na pista na sexta-feira, 29, para um treino extra, às 16h. No sábado, 30, dois treinos oficiais, às 8h55 e 12h30, e os grids de largada serão definidos a partir das 16h, no qualificatório.

Confira o calendário completo da GT Sprint Race 2022

Etapa 3 – 01 de Maio – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 4 – 05 de Junho – Goiânia (GO)

Etapa 5 – 10 de Julho – Londrina (PR)

Etapa 6 – 21 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 7 – 18 de Setembro – Tarumã- Viamão (RS)

Etapa 8 – 06 de Novembro – Brasília (DF)

Etapa 9 – 11 de Dezembro – Londrina (PR)

