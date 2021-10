Teve de tudo na corrida diurna da etapa de Londrina da GT Sprint Race 2021! Na prova inaugural do evento, que ainda terá a disputa noturna às 18h deste sábado, no Autódromo Ayrton Senna, quem venceu foi um piloto estreante: Paulo Salustiano, que também corre na Copa Truck.

Em uma das disputas mais movimentadas e empolgantes da temporada, o menu de opções ofereceu muita alternância de posições e duas batidas fortes. Uma logo na largada e a segunda faltando três minutos para o final, provocando o encerramento da prova com bandeira vermelha.

De todo modo, Salustiano, que divide carro com Luciano Zangirolami na classe PRO, pôde celebrar. Piloto com grande experiência do automobilismo nacional, 'Salu' precisou de um pouco de sorte para chegar à glória logo em sua estreia na categoria, mas fez grande prova após largar em terceiro.

O pódio geral, aliás, foi todo da categoria PRO, com Gerson Campos em segundo e Léo Torres em terceiro. Nas demais divisões, Rafael Dias venceu na PROAM e Marcus Índio na AM, com ambos confirmando suas poles. A dupla, aliás, também sai da posição de honra na Corrida Noturna.

Apesar de o foco estar na disputa das 18h, o que certamente será um atrativo a mais na GT Sprint Race em Londrina, o certame diurno foi um verdadeiro show de equilíbrio e de variedade de situações.

Após a largada, um acidente envolvendo Eduardo Pavelski (PRO) e Luis Debes (AM) determinou a primeira bandeira vermelha da bateria. Após a atuação do resgate e da limpeza da pista, o pole Nathan Brito (PRO) manteve a ponta e, apesar de sofrer ataques de Dias nas primeiras voltas, seguiu na liderança, abrindo vantagem em relação aos demais, que travavam uma briga ferrenha por posições no pelotão seguinte.

Na décima primeira volta, entretanto, Nathan acabou tendo um problema, caindo para a sétima posição. Com isso, Salustiano, que vinha em segundo após passar Dias, virou o novo líder, com cerca de três segundos de vantagem. Logo depois, nova batida, desta vez envolvendo Alex Seid (PRO), Walter Lester (AM) e o próprio Salustiano. O incidente decretou o término da corrida, valendo a classificação da volta anterior.

Salu não escondeu a felicidade. “Antes de qualquer coisa, estou muito feliz pelo resultado e pela minha primeira vitória. Consegui logo nos treinos me adaptar bem ao pneu slick. Estrear vencendo é bom demais. Espero voltar outras vezes a correr na GT Sprint Race”, afirmou.

Vencedor da PROAM, Dias disse que fez prova conservadora: "Sabia que o 'volta a volta' estava igual aos primeiros colocados e não poderia arriscar o campeonato, por isso tentei ter cautela, mas deu para aproveitar e ultrapassar alguns no momento certo. Espero repetir o resultado na noturna."

Vencedor da AM, Índio também segue dominando. Assim como Dias, fez as duas poles e venceu a corrida diurna. “Largamos bem, consegui segurar a minha posição e abri vantagem. O carro é rápido e espero conseguir a minha segunda vitória na noturna", projetou. Você assiste no Motorsport.com.

Resultado da Corrida 1 (diurna):

1) #19 Paulo Salustiano / Luciano Zangirolami, PRO, 12 voltas, 17min24seg806

2) #82 Gerson Campos, PRO, a 3s600

3) #04 Léo Torres / Julio Campos, PRO, a 6s503

4) #13 Rafael Dias, PROAM, a 8s724

5) #11 Weldes Campos, PRO, a 9s126

6) #77 Nathan Brito, PRO, a 9s308

7) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 9s404

8) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, PRO, a 10s768

9) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, PRO, a 12s839

10) #21 Beto Cavaleiro / Thiago Camilo, PRO, a 15s261

11) #09 Marcus Índio, AM, a 22s648

12) #72 Giovani Girotto, AM, a 35s626

13) #55 Caê Coelho, AM, a 3 voltas

14) #17 Walter Lester, AM, a 2 voltas

15) #12 Léo Yoshii, AM, a 3 voltas

16) #161 Antonio Junqueira/ Pedro Costa, PROAM, a 8 voltas

17) #35 Pedro Aizza, PROAM, 9 voltas

18) #37 Luis Debes, AM, a 12 voltas

19) #07 Pedro Bezerra, AM, sem tempo

20) #83 Eduardo Pavelski/ Gabriel Casagrande, PRO, DQ

Melhor volta: Weldes Campos #11, 135.825 km/h, a 1min20seg972

Grid da Corrida Noturna:

1) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO

2) #21 Thiago Camilo/ Beto Cavaleiro, PRO

3) #04 Julio Campos/ Léo Torres, PRO

4) #25 Sérgio Ramalho/ Eduardo Trindade, PRO

5) #09 Marcus Índio, AM

6) #13 Rafael Dias, PROAM

7) #35 Pedro Aizza, PROAM

8) #77 Nathan Brito, PRO

9) #11 Weldes Campos, PRO

10) #82 Gerson Campos, PRO

11) #55 Caê Coelho, AM

12) #19 Luciano Zangirolami/ Paulo Salustiano, PRO

13) #161 Pedro Costa/ Antonio Junqueira, PROAM

14) #37 Luis Debes, AM

15) #01 Marcelo Henriques/ Alex Seid, PRO

16) #12 Léo Yoshii, AM

17) #72 Giovani Girotto, AM

18) #17 Walter Lester, AM

19) #73 Francesco Franciosi, PROAM

20) #07 Pedro Bezerra, AM

-

Confira a programação da etapa de Londrina – #nightchallenge:

Sábado, 30 de outubro

18h00 – Corrida 2 (noturna)

22h00 – Pódio - Corrida 2 – Local: The New Mega Lounge

Av. Higienópolis, 555, Centro, Londrina/PR

ATENÇÃO: O horário da segunda corrida está diretamente ligado à claridade do momento e condições climáticas.

-

CLASSIFICAÇÃO DA GT SPRINT RACE BRASIL (APÓS NOVE CORRIDAS)

PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 166 pontos

5) #82 Gerson Campos, 139

2) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 138

4) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 127

3) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 125

6) #11 Weldes Campos, 123

8) #19 Luciano Zangirolami, 119

6) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 115

8) #77 Nathan Brito, 106

10) #19 Paulo Salustiano, 25

AM

1) #37 Luis Debes, 176 pontos

2) #17 Walter Lester, 170

3) #31 Caê Coelho, 166

4) #31Adriano Ramos, 150

4) #72 Giovani Girotto, 90

5) #59 Danny Candia, 53

6) #12 Marcus Ìndio, 53

6) #33 Bruno Campos, 50

7) #33 Emilio Padron, 30

8) #12 Rafael Maeda, 28

9) #59 Oscar Bittar, 25

10) #90 José Vitte, 24

11) #07 Pedro Bezerra, 16

12) #09 Léo Yoshii, 12

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 183 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 158

3) #13 Rafael Dias, 157

4) #03 Pedro Ferro, 122

5) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 121

6) #793 Adalberto Baptista, 97

7) #03 Lourenço Beirão, 39

8) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#NightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

F1 DEBATE: Com 12 pontos à frente, VERSTAPPEN pode começar a COMEMORAR se vencer no MÉXICO e BRASIL?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #141 – É o fim da linha para Mercedes e Hamilton após GP dos EUA?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: