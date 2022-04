Carregar reprodutor de áudio

O ano de 2022 da GT Sprint Race prepara muita adrenalina para os pilotos, principalmente aos estreantes. Além de concorrem ao título das suas categorias as quais estão inscritos PRO, AM ou PROAM, eles terão a possibilidade de arrematar mais um belo título ao final do calendário.

O torneio Rookie of the Year é um prêmio da categoria desde a temporada de 2013, concedido ao melhor novato do ano da temporada regular da competição e que participaram de até três etapas nos anos anteriores da categoria.

O vencedor é selecionado pela melhor pontuação na tabela de classificação do campeonato e recebe um troféu e R$ 25 mil, revertidos a um desconto com valor equivalente aos pilotos para a próxima temporada. A tabela de classificação é diferenciada, não há distinção de categoria, segue a pontuação padrão (1º - 25 pontos, 20, 16…), contabilizando a posição de chegada em cada corrida no geral.

Nas três primeiras posições no ranking de Rookie Of The Year estão os jovens Arthur Gama (16 anos), Diogo Moscato (17) e Edgar Bueno Neto (20).

“A minha etapa de estreia foi muito legal, todo mundo me dando os parabéns e tudo, repercutiu bastante. Vou tentar manter a constância nos resultados, sempre tentando fazer bons pontos e não me envolvendo em acidentes para tentar ser campeão”, declarou o gaúcho Arthur Gama, do GTSR #09.

Diogo Moscato (GTSR #54) disse que está gostando bastante do carro: “Estou me adaptando cada vez mais com a quilometragem. Já no Velocitta consegui demonstrar isso, conquistando as duas poles, tenho grande confiança que disputarei mais esse título durante esse ano”, destacou o baiano de Salvador (BA).

O paranaense Edgar Neto, do GTSR #12, garantiu que está animado por correr o campeonato completo: “Estou feliz com minha estreia e evolução a cada vez que entro na pista. O objetivo é a cada etapa estaremos mais competitivos”, enfatizou o piloto.

No domingo, 1º de maio, será realizada a terceira etapa da 11ª temporada do campeonato, com duas corridas disputadas no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos.

O calendário da competição está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas cada), todas no Brasil (Santa Cruz do Sul, Velocitta, Interlagos, Londrina e Tarumã), e a “Special Edition”, sendo três etapas (Goiânia, Interlagos e Brasília), com três corridas cada. Da somatória dessas duas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas categorias: PRO, AM e PROAM.

