GT Sprint Race: Etapa Inverse é destaque em rodada de Curitiba

O elenco da GT Sprint Race já está em contagem regressiva para a realização da sexta etapa da temporada 2021, quarta do Campeonato Brasil, que acontecerá durante o próximo fim de semana no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais (PR). A #InverseRace, ou seja, corrida de grid invertido é uma das mais aguardadas pelos pilotos, segundo o organizador Thiago Marques, "tanto pela emoção quanto pela estratégia".

A expectativa é de uma disputa acirrada, que terá tripla importância. Ao mesmo tempo, vale tanto como quarta das seis rodadas da competição nacional, como sexta do Rookie Of The Year (novatos), minitorneio dentro da categoria que premia os vencedores com investimentos para o próximo ano, além da premiação geral (Overall).

Um dos diferenciais no regulamento para a etapa é que serão duas tomadas de tempos (Q1 e Q2) com duração de 10 minutos cada. Os carros comandados por dupla deverão ter cada classificatório feito por um piloto. As sessões terão seus tempos somados e divididos por dois e, então, estará definido o resultado final.

Além disso, o grid invertido, presente no calendário desde 2014, será repetido. Na primeira corrida, trocam os oito primeiros na posição de largada definida na qualificação. Para a segunda, novamente inverte os oito primeiros. Nestas provas, a pontuação máxima será de 25 pontos cada uma.

Todas as corridas da GT Sprint Race, sem público, têm transmissão ao vivo para todo o país pelo YouTube, no canal oficial da categoria, no Motorsport.com, e, pela TV, na BandSports.

