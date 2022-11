Carregar reprodutor de áudio

A terceira e última etapa do Special Edition e oitavo evento da GT Sprint Race 2022 em Goiânia (GO) terão três corridas programadas e elas serão disputadas no 'oval' (anel externo) do autódromo, com a realização da primeira bateria no próximo sábado e das duas decisivas no domingo. Os pilotos confirmados para a final do torneio participarão sozinhos ou em dupla, dividindo o GTSR versão 2022, fabricado em aço com chassis tubular e equipado com motor V6 3.6 litros com 300hp.

O câmbio é sequencial com seis marchas e a suspensão é suportada por meio de duplos triângulos e push rods, sendo os pneus Pirelli. Será o segundo encontro da GTSR neste ano com o circuito: a primeira vez foi em junho, com três corridas no traçado misto. Por isso, a ansiedade dos competidores é enorme para o desafio. Confira a expectativa dos pilotos para a prova no 'oval' do Autódromo Internacional Ayrton Senna em suas respectivas categorias:

Dudu Trindade #18 - “A corrida mais importante é sempre a próxima, a expectativa é de ir e dar meu melhor, como sempre! O resultado vem como consequência. Tenho pouca experiência com esse tipo de pista, sei que o vácuo contará muito pelo fato da maior parte do trajeto ser em linha reta. Com certeza deixará a prova mais emocionante, pois os carros da GT dão muito vácuo!”.

Gerson Campos #82 - “Estou com a expectativa muito alta por se tratar de prova no oval, vem de encontro com o que a categoria planeja para 2023. É muito legal falarmos em oval, os carros irão chegar a uma velocidade alta em Goiânia e acho que será uma estratégia muito legal de jogo de vácuo, de entender se usa asa ou não. Já treinei no oval de Curitiba, mas não chegamos a andar por questões climáticas. Então, estou muito ansioso, as três corridas com certeza serão muito agitadas com muitas possibilidades. Eu tive uma primeira etapa da SE em Goiânia muito boa, fiz um pódio em terceiro, vou para a etapa como um franco atirador para buscar um excelente resultado nessa etapa”.

Alexandre Kauê #08 – “Foi uma surpresa boa! Como é uma cidade repetida, ter mudado o traçado tornou a prova uma novidade! Estou ansioso.

Tiago Kfouri #08 – “Fiquei animado em andar no anel externo, pois para mim será uma novidade, e como toda coisa nova, vai exigir uma preparação e atenção especial para um novo desafio. Estou animado com a final do Special Edition. Na última corrida que fiz em Interlagos garanti um P2 na categoria e me trouxe bastante confiança. Não estou olhando nesse meu ano de estreia para a classificação no campeonato, o objetivo é me desenvolver no carro, ganhar experiência, para assim ter a performance que preciso para disputar com tanto piloto bom que tem na categoria”.

Rafael Seibel #79 - “As expectativas são muito boas, já tivemos uma passagem por lá este ano na Special Edition, com corridas super proveitosas e conquistas relevantes, um P2 e um P3, ainda mais por nunca ter andado em Goiânia. Sigo treinando para essa etapa, principalmente agora com a novidade do oval, bem recebida tanto por mim quanto pelo grid todo. E essa é o DNA da Sprint Race de sempre inovar, trazer novos desafios o que ficam mais atraentes. Então, vai mudar a chavinha do traçado no oval, como características que devem ser de disputas mais acirradas do que tem sido na temporada toda. Estou super satisfeito de ter retornado nesta edição e estar brigando de igual para igual com os pilotos da minha categoria, com a molecada”.

Roberto Possas #31 – “Nunca corri em uma pista oval, estou ansioso para experimentar o limite de velocidade do GTSR. A melhor estratégia sempre é acelerar bastante e fugir dos enroscos que podem existir, preservando o equipamento para todo o final de semana. A expectativa é alta para estar entre os três melhores da categoria nessa SE e conquistar pontos importantes para o campeonato Overall e seguir firme com o mesmo objetivo até o final do campeonato”.

Serviço – 8ª etapa Dignity Gold Gt Sprint Race 2022

Data: 04 a 06 de novembro

Local: Autódromo Internacional Ayrton Senna

Endereço: Rodovia GO 020 - Km 04 s/n - Parque Lozandes

Cidade: Goiânia (GO)

-

Programação Dignity Gold GT Sprint Race | Special Edition |Goiânia (GO)

Quinta-feira, 03 de novembro

18h30 – Track walk

-

Sexta-feira, 04 de novembro

08h00 às 10h00 – Shakedown

12h10 às 12h50 – Treino extra

15h00 às 15h30 – Briefing presencial

16h00 às 16h45 – Treino oficial 1 (máximo 18 voltas)

-

Sábado, 05 de novembro

09h15 às 10h00 – Treino oficial 2 (máximo 18 voltas)

12h45 às 13h15 – Treino classificatório (02 voltas rápidas por carro)

16h10 – CORRIDA 1 (20 minutos e mais uma volta)

-

Domingo, 06 de novembro

08h00 às 08h10 – Warmup

09h30 às 10h30 – Visitação de boxes

10h00 às 10h30 – Show Negretti

10h00 às 10h30 – Desfile de motos

10h40 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

13h30 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

14h45 às 15h45 – Volta rápida

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 10 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

