Daqui a 15 dias, o elenco da GT Sprint Race chega ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), para o oitavo e penúltimo encontro da temporada. As atividades começam na sexta-feira, dia 29 de outubro, com os treinos oficiais. As duas corridas serão realizadas no sábado, 30 de outubro. Uma é a bateria diurna e a outra será a tradicional corrida noturna, ambas com transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Para a etapa, estão confirmados 30 pilotos para o torneio Brasil que participarão sozinhos ou em dupla, dividindo as máquinas da GT Sprint Race na pista de 3.055 metros de extensão, utilizarão o traçado mais curto, passando pela chicane.

Na 10ª temporada de sua história, a Sprint completará a 10ª etapa no circuito paranaense e um total de 21 corridas no norte do estado. Este ano contabilizará a 7ª edição da Corrida Noturna, com as provas de número 20 e 21 da trajetória da GTSR em Londrina. O primeiro vencedor pela categoria em Londrina foi Gustavo Martins, que triunfou nas duas corridas diurnas no circuito em 2013.

Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR) Photo by: Divulgacao

Em 2014, os primeiros vencedores da Corrida Noturna da competição lá realizada foram Higor Hoffmann (PRO) e Adriano Amaral (GP); em 2015, Berlanda Jr (PRO) e Fabio Brecailo (GP); de 2016, Luca Milani (PRO) e Cassio Cortes (GP); em 2017, João Rosate (PRO) e Jorge Martelli (GP); em 2018, Diego Ramos (PRO) e Luciano Zangirolami (GP). Nas provas de abertura de 2019, João Rosate (PRO) e Cassio Cortes (GP), além de Vinicius Kwong (PRO) e Luciano Zangirolami (GP).

Os últimos vencedores no traçado londrinense pela GT Sprint Race Special Edition em 2020 foram: na primeira corrida, Thiago Camilo (PRO), Weldes Campos (PROAM) e Raphael Teixeira (AM); na segunda corrida, Gerson Campos (PRO), Weldes Campos (PROAM) e Vinny Azevedo (AM); na terceira corrida, Ricardo Sperafico (PROAM), Sérgio Ramalho (PRO) e Diego Nunes (AM).

Os pilotos que conseguiram repetir vitórias em etapas em Londrina, com três cada um, foram Cassio Cortes em 2016 (noturna), 2018 e 2019; João Rosate, com duas em 2017 e uma em 2019; e Weldes Campos, com duas vitórias em 2020. Já na lista dos que computaram duas vitórias são Kau Machado, 2014 e 2017; Fábio Brecailo venceu as duas corridas pela GP em 2015; Diego Ramos venceu duas corridas, em 2018; e Luciano Zangirolami, em 2018 e 2019.

Outros pilotos que também comemoraram vitória no circuito, além dos já citados, foram Flávio Lisboa, Gaetano di Mauro, outro que hoje compete na Stock Car, Raphael Campos e Carlos Souza.

Etapas da GT Sprint Race realizadas em Londrina:

2013 – diurna – 09/06 – (etapa 3) – duas corridas 2014 – 1ª noturna – 20/09 (etapa 6) – duas corridas 2015 – 2ª noturna – 23/05 (etapa 3) – duas corridas 2016 – 3ª noturna – 18/09 (etapa 6) - duas corridas 2017 – 4ª noturna – 28/10 (etapa 7) - duas corridas 2018 – 5ª noturna – 21/07 (etapa 4) - duas corridas 2019 – diurna – 24/03 (etapa 1) - duas corridas 2019 – 6ª noturna – 07/09 (etapa 5) - duas corridas 2020 – diurna – Special Edition – 1º/11 (segunda etapa do minitorneio, decisão do título) – três corridas 2021 – 7ª noturna – 31/10 (etapa 8, sendo a etapa 5 do torneio Brasil) - duas corridas

O calendário da GT Sprint Race está dividido em dois torneios e nove eventos: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Londrina (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três provas cada. Da somatória dessas competições, sairão os campeões Overall nas suas respectivas classes: PRO, PROAM e AM.

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#NightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

