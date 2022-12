GT Sprint Race: Genz/Marco Garcia na ponta do treino 2 em Londrina

Carregar reprodutor de áudio

Na tarde deste sábado, foi realizado o segundo e último treino livre da GT Sprint Race antes da classificação para a etapa de Londrina, que encerra a temporada 2022 da categoria, uma das mais importantes do automobilismo nacional.

E quem ficou na ponta foi a dupla Vitor Genz/Marco Garcia: o carro #37 da classe PRO ficou com a marca de 1min26s257 e terminou a sessão prática derradeira quase 1s à frente de Léo Torres (PRO), que registrou 1min27s157.

Piloto mais rápido da divisão intermediária, a PROAM, Diogo Moscato foi o terceiro colocado geral, com 1min27s173. Na categoria mais democrática, a AM, o líder foi Léo Yoshii, 11º na tabela do segundo treino.

CONFIRA O RESULTADO DO SEGUNDO TREINO

1) #37 Vitor Genz / Marco Garcia, PRO, 1min26s257

2) #77 Léo Torres, PRO, 1min27s157

3) #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min27s173

4) #21 Raphael Teixeira, PRO, 1min27s503

5) #13 Rafael Dias, PRO, 1min27s572

6) #87 Rodrigo Sperafico /Jorge Martelli, PRO, 1min27s572

7) #19 Luciano Zangirolami / Sérgio Ramalho, PRO, 1min27s967

8) #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min28s027

9) #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min28s083

10) #27 Lucas Mendes, PROAM, 1min28s163

11) #78 Léo Yoshii, AM, 1min28s473

12) #01 Alex Seid/ Marcelo Henriques, PRO, 1min28s635

13) #82 Gerson Campos, PRO, 1min28s998

14) #18 Dudu Trindade, PROAM, 1min29s186

15) #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min29s323

16) #72 Giovani Girotto, AM, 2min30s085

17) #08 Alexandre Kauê, AM, 1min31s048

18) #17 Walter Lester, AM, 1min31s672

19) #31 Roberto Possas, AM, 1min36s123

20) #09 Arthur Gama, PROAM, sem tempo

PROGRAMAÇÃO DA NONA E ÚLTIMA ETAPA (LONDRINA)

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h Treino Livre 2 Sexta-feira 14h50 Classificação Sexta-feira 18h Corrida 1 Sábado 13h40 Canal do Motorsport.com no YouTube Corrida 2 Sábado 17h45 Canal do Motorsport.com no YouTube

