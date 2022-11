GT Sprint Race: Gerson Campos vence corrida 2 no 'oval' de Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Na manhã deste domingo, foi realizada a corrida 2 da etapa final do torneio Special Edition da GT Sprint Race 2022, disputada neste fim de semana no traçado externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

E quem ficou com a vitória foi Gerson Campos, que triunfou na geral e na classe PRO, superando seu rival de categoria Léo Torres no 'oval' de Goiás. Também da PRO, Jorge Martelli foi o terceiro. Da mesma divisão, Rafa Dias e Thiago Camilo completaram o top 5, nesta ordem.

Sexto geral, Antonio Junqueira foi o vencedor na PROAM. O pódio da classe 'intermediária' ainda teve, respectivamente, Lucas Mendes e Diogo Moscato, que chegaram logo atrás do triunfante. O nono geral foi o vencedor da divisão AM, Léo Yoshii. Dudu Trindade (PROAM) fechou o top 10:

GTSR: Veja como foi a corrida 2 em Goiânia

