No começo da manhã deste sábado, a GT Sprint Race realizou o primeiro treino livre para a etapa 'Inverse Race' do campeonato Brasil, disputada neste fim de semana no Autódromo Internacional de Curitiba.

Assim, as máquinas de uma das principais categorias do esporte a motor no País foram à pista por 45 minutos e no máximo 18 voltas na sessão oficial inaugural do sexto evento da 10ª temporada da GTSR, que realiza neste domingo a quarta etapa de seu campeonato nacional.

E quem levou a melhor foi a dupla Marcelo Henriques/Alex Seid. A bordo do GTSR#300, eles garantiram o melhor tempo geral e na categoria PRO, a mais competitiva, com a marca de 1min30s243.

Na classe AM, a mais democrática da GTSR 2021, o líder foi Giovani Girotto, com o GTSR#72, registrando 1min32s364. Já na categoria intermediária, a PROAM, Pedro Costa/Antonio Junqueira, do GTSR#161, desbancaram a concorrência com 1min30s477.

Líder na PRO, Henriques falou sobre o TL1: “Começamos com o pé direito, bem consistentes, estudando cada curva e melhorando a cada volta. Sabemos o que precisamos fazer, mas no classificatório é o que vale."

"Fico feliz porque já saímos desse treino sabendo o que precisamos fazer para manter a posição. Adoro quando é assim por que precisamos usar a inteligência fora da pista, sem estar naquela adrenalina dentro do carro", seguiu o piloto mineiro.

"Naturalmente, vamos pensar muito no que precisamos com relação ao campeonato e quem faz qual corrida. Então, como dividimos o carro, será estratégico mesmo", ponderou, tendo em vista as duas corridas do fim de semana.

"Gosto bastante desta etapa com grid inverso pelo fato de saber que o oitavo está sempre mais rápido que o primeiro. Isso traz uma noção melhor para o público que acompanha ao vivo", ressaltou.

"Por esse lado é muito legal para eles e também para nós. Com essa variação, as disputas ficam mais divertidas as disputas”, completou Henriques, que divide o carro com o companheiro Alex Seid.

Já o líder da AM, Girotto, contou como foram as suas primeiras voltas na etapa. “Nós fomos uns dos primeiros a andar na pista e dei seis voltas, sendo quatro mais rápidas e conseguindo cravar um resultado satisfatório", celebrou o piloto da casa, que está 'sozinho' no #72.

Costa, na ponta da PROAM, disse: “Lideramos o pelotão por boa parte das voltas, então fiquei bem feliz com todo o rendimento do carro, deram certo os acertos e acabamos com um segundo lugar no geral."

O companheiro de Junqueira ressalta que a dupla pode concorrer com adversários da PRO: "É onde brigamos e no fundo queremos sempre estar no topo geral e, por conseguinte, no primeiro lugar na categoria PROAM."

ETAPA #INVERSERACE

Um dos diferenciais no regulamento para a etapa é que serão duas tomadas de tempos (Q1 e Q2) com duração de 10 minutos cada. Os carros comandados por duplas deverão ter cada classificatório feito por um piloto.

Os classificatórios terão seus tempos somados e divididos por dois e, então, estará definido o resultado final. Além disso, o grid invertido, que compõe o calendário desde 2014, será repetido nessa etapa, como previsto. Na primeira corrida, são invertidos os oito primeiros em relação ao resultado do classificatório. Para a segunda corrida, nova inversão dos oito primeiros. Cada corrida vale 25 pontos.

TRANSMISSÕES - As corridas da GT Sprint Race, sem público, têm transmissão ao vivo para todo o país no Motorsport.com, e, pela TV, o BandSports também mostra a 2ª corrida do evento. Durante a semana, após cada etapa, também terão destaque no Acelerados (SBT). A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

Confira o resultado do primeiro treino oficial:

1) #300 Marcelo Henriques/Alex Seid, PRO, 1min30seg243

2) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, PROAM, 1min30seg477

3) #13 Rafael Dias, PROAM, 1min30seg546

4) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min30seg588

5) #25 Sérgio Ramalho/Eduardo Trindade, PRO, 1min30seg597

6) #11 Weldes Campos, PRO, 1min31seg269

7) #04 Julio Campos /Léo Torres, PRO, 1min31seg296

8) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, PRO, 1min31seg428

9) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min31seg885

10) #19 Luciano Zangirolami/Nathan Brito, PRO, 1min31seg887

11) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min31seg938

12) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, PRO, 1min32seg080

13) #72 Giovani Girotto, AM, 1min32seg364

14) #82 Gerson Campos, PRO, 1min32seg433

15) #17 Walter Lester, AM, 1min32seg737

16) #37 Luis Debes, AM, 1min32seg773

17) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, AM, 1min33seg485

18) #59 Danny Candia/Oscar Bittar, AM, 1min36seg949

19) #12 Ernesto Benitez, AM, sem tempo

Programação da GT Sprint Race em Curitiba:

Sábado, 04 de setembro

10h55 às 11h40 – Treino oficial 2

16h30 às 16h40 – Treino classificatório 1

16h50 às 17h00 – Treino classificatório 2

Domingo, 05 de setembro

08h20 – 08h30 – Warmup

10h30 – Corrida 1

14h10 – Corrida 2

F1 AO VIVO: Tudo sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP da HOLANDA, com o debate sobre o GRID em ZANDVOORT

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: