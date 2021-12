E foi definido o campeão restante do torneio Brasil da GT Sprint Race 2021! Mesmo com problemas na segunda e derradeira corrida da Grande Final, em Curitiba, o jovem Pedro Aizza, de só 16 anos, confirmou o favoritismo e garantiu o título da classe PROAM, divisão intermediária da categoria, uma das mais competitivas do País. O triunfo na prova ficou com Julio Campos, campeão da PRO ao lado do parceiro Léo Torres, que obteve a glória na disputa inicial do dia.

Léo Torres e Julio Campos, GT Sprint Race Photo by: Luciano Santos

A segunda colocação ficou Weldes Campos, da PRO. O terceiro posto geral foi de Antônio Junqueira, o primeiro da PROAM. Na corrida da manhã, seu parceiro Pedro Costa também foi o vencedor da divisão.

Na classe AM, a mais democrática da GTSR, o triunfo foi de Caê Coelho. Já campeão da disputada divisão, Luis Debes coroou sua campanha de 2021 com mais um pódio, terminando na segunda posição.

Com isso, a GT Sprint Race encerra sua 10ª temporada com os seguintes gloriosos no torneio Brasil: Julio Campos/Léo Torres (PRO); Pedro Aizza (PROAM); e Luis Debes (AM). A seguir, você confere o resultado da corrida 2 da Grande Final, cuja íntegra você assiste no vídeo abaixo.

1) #04 Julio Campos/Léo Torres, PRO, 15 voltas, 24min41s550

2) #11 Weldes Campos, PRO, a 0s207

3) #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa, PROAM, a 5s786

4) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 6s976

5) #82 Gerson Campos, PRO, a 16s672

6) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, PRO, a 21s505

7) #19 Luciano Zangirolami/Nathan Brito, PRO, a 21s751

8) #13 Rafael Dias, PROAM, a 21s975

9) #21 Beto Cavaleiro, PRO, a 32s491

10) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, PRO, a 32s580

11) #55 Caê Coelho, AM, a 35s626

12) #37 Luis Debes, AM, a 35s936

13) #72 Giovani Girotto, AM, a 50s611

14) #12 Leonardo Yoshii, AM, a 50s936

15) #54 Diogo Moscato, PROAM, a 1min14s765

16) #35 Pedro Aizza, PROAM, a 2 voltas

Não completou 75% da prova

17) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO, a 5 voltas

18) #17 Walter Lester, AM, a 5 voltas

19) #793 Rafael Maeda/ Pedro Bezerra, AM, a 14 voltas

20) #59 Oscar Bittar, AM, a 14 voltas

Melhor volta: #11 Weldes Campos, em 1min30s402, 147,143Km/h

