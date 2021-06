Novos atores, mas o mesmo show. A segunda corrida da terceira etapa da GT Sprint Race, na tarde desde domingo, repetiu as emoções da disputa anterior, realizada pela manhã no circuito de Interlagos. Desta vez, Julio Campos (#4), Gabriel Casagrande (#9) e Gerson Campos (#82), todos da categoria PRO, mostraram por que a categoria atrai grandes nomes e revelações do esporte, ganhando cada vez mais força e fãs.

Quem levou a melhor na linha de chegada foi Julio, com 26min12s438, superando Casagrande – que largou em 16º - por apenas 52 milésimos. Destaques também para Rafael Dias (#13), que largou em 20º, venceu na PROAM e ainda garantiu o quinto lugar no geral, e Luis Debes (#37), com o triunfo da AM. A quarta etapa acontecerá no próximo mês, no dia 18 de julho, em Cascavel (PR).

Campos explicou as dificuldades do fim de semana, especialmente na corrida 1: “Foi um fim de semana difícil para nós. Percebemos um ajuste no sistema de freios somente na hora da corrida da manhã. Depois conseguimos trocar as pastilhas e ajustar o que precisava, então o carro ficou bem rápido e conseguimos andar forte. No início fui mais cauteloso, mas depois passei quem tinha de passar e ganhar a corrida”, afirmou.

Segundo colocado, Casagrande, que teve o carro com as cores do filme ‘Velozes e Furiosos 9’, ressaltou o fato de ter superado muita gente no pelotão. “As disputas foram legais e é sempre bom escalar o pelotão. Somente no final que preferi tirar o pé para evitar qualquer incidente".

"Mas estou contente com o resultado e vamos tentar ao longo do ano buscar outros feitos positivos. Foi muito prazeroso, mas vamos tentar largaram mais na frente na próxima vez para ter menos trabalho”, declarou.

Assim como Casagrande, Rafael Dias também largou lá atrás e, aos poucos, foi superando os adversários para chegar à primeira conquista na PROAM. “Desde o começo dos treinos fomos bem, pois achamos o acerto ideal do carro. Aproveito para agradecer os mecânicos", disse.

"Tomei bandeira preta após uma batida na primeira corrida e larguei em último, mas conseguimos recuperar volta a volta e tive calma para conseguir escalar. Esta foi minha primeira vitória e espero que sejam muitas”, completou.

Na classe AM, Luis Debes foi o melhor e também garantiu seu primeiro topo de pódio na GT Sprint Race. “A etapa foi incrível, de muita evolução. Mas, na segunda corrida, foi um começo complicado, pois o carro estava falhando um pouco e estávamos perdendo muito tempo. De todo modo, os dois líderes se enroscaram e acabou 'sobrando' uma vitória. É a primeira e foi de arrepiar”, ressaltou.

Resultado da corrida 2 - Interlagos

1) #04 Julio Campos / Léo Torres, PRO, 26min12s438, a 13 voltas

2) #9 Gabriel Casagrande / Eduardo Pavelski, PRO, a 0s057

3) #82 Gerson Campos, PRO, a 2s578

4) #19 Nathan Brito / Luciano Zangirolami, PRO, a 3s394

5) #13 Rafael Dias, PROAM, a 4s779

6) #35 Pedro Aizza, PROAM, a 14s480

7) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 15s083

8) #793 Adalberto Baptista, PROAM, a 22s830

9) #161 Pedro Costa / Antonio Junqueira, PROAM, a 31s776

10) #03 Pedro Ferro, PROAM, a 31s788

11) #37 Luis Debes, AM, a 52s828

12) #17 Walter Lester, AM, a 1min02s081

13) #33 Emílio Padron, AM, a 1min16s629

14) #31 Adriano Ramos / Caê Coelho, AM, a 1min22s184

15) #01 Marcelo Henriques / Alex Seid, PRO, a 1 volta

16) #90 José Vitte, AM, a 1 volta

17) #21 Thiago Camilo / Beto Cavaleiro, PRO, a 2 voltas

18) #11 Weldes Campos, PRO, a 4 voltas

Não completaram 75% da prova:

19) #72 Giovani Girotto, AM, a 10 voltas

20) #25 Sérgio Ramalho / Eduardo Trindade, PRO, DQ

Melhor volta: #13 Rafael Dias, 1min51s843, a 128,247 km/h

-

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

F1 2021: Verstappen DOMINA o GP DA ESTÍRIA, com Hamilton em um DISTANTE segundo lugar | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.

.