Na tarde desta sexta-feira, foi realizado o primeiro treino livre oficial da GT Sprint Race 2022 na etapa decisiva do minitorneio Special Edition, disputada neste fim de semana no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

E o mais rápido do dia no 'oval' da capital goiana foi Antonio Junqueira, piloto da classe PROAM que cravou 57s949. Ele ficou 0s065 à frente de Gerson Campos, competidor da divisão PRO, a principal da categoria que é uma das mais importantes do automobilismo brasileiro.

O top 3 foi completado por Lucas Mendes (PROAM), que havia liderado o treino extra disputado mais cedo em Goiás. Ele ficou à frente do rival Dudu Trindade, também da classe intermediária, e de Diogo Moscato, outro concorrente direto na divisão PROAM.

Na sequência, veio o carro da dupla Jorge Martelli e R. Sperafico, da PRO. Eles ficaram à frente de dois rivais de classe: Leo Torres/Pedro Costa e Raphael Teixeira/Thiago Camilo. Mais rápido da AM, a divisão mais democrática, Walter Lester foi o nono geral. Rafael Seibel (PROAM) fechou o top 10:

