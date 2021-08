Um campeonato de tiro curto que exige que piloto e carro estejam em um bom dia. Assim é a 'Special Edition' da GT Sprint Race, que terá a segunda etapa disputada no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), com três provas neste final de semana.

O goiano Rapha Teixeira é o líder na categoria PROAM. “A GT Sprint Race sempre faz boas corridas e temos boas expectativas para somar o maior número de pontos. Por conta da troca de dupla e das regras para esta etapa acredito que será difícil manter a liderança, mas estamos montando uma estratégia para seguir com este objetivo”, conta o piloto, apoiado pelas marcas Baguá Racing, Casa de Saúde Paragominas, Educacoin, Brabus Business e Hong Decor.

O novo parceiro de Rapha Teixeira é o estreante Roberto Possas, piloto paraense e que fez algumas provas na Copa Centro-Oeste. “Estou muito feliz de ter o Roberto junto comigo, especialmente por ser um piloto que está começando um projeto agora como meu aluno e parceiro. Um cara que tem muita vontade de crescer no automobilismo e acredito que este é o momento ideal para ele competir e evoluir”, comenta Rapha.

A programação da Special Edition em Tarumã começa nesta sexta-feira com duas sessões de treinos. No sábado acontecem o último treino livre, o treino classificatório e a primeira corrida. O domingo será destinado à corrida 2, às 9h20 e à corrida 3, às 12h30

Classificação Special Edition – Categoria PRO AM

1º - Rapha Teixeira, 60 pontos

2º - Pedro Aizza, 58 pontos

3º - Adalberto Baptista, 57 pontos

4º - Daniel Correa, 49 pontos

5º - Antonio Junqueira/Pedro Costa, 45 pontos

6º - Francesco Franciosi, 30 pontos

7º - Rafael Dias/Marcos Índio, 27 pontos

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

