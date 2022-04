Carregar reprodutor de áudio

Às vésperas da segunda etapa da Dignity Gold GT Sprint Race, que acontecerá no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, Marcelo Henriques exalta a importância e relevância dos parceiros de longa data em sua carreira.

Nesta temporada, o piloto mineiro vai em busca de mais um título na categoria, contando com a parceria da Mais1 Café e da D4U USA Group. “Meus atuais parceiros foram cruciais na carreira. Surgiram em um momento importante, em que não sabia se correria naquele ano. Não só corri, como demos o salto para uma categoria nacional, a Sprint. De lá pra cá conseguimos juntos o título de campeão nela e ambos parceiros tiveram uma expansão muito grande”, comentou Marcelo.

A Mais1 Café, fundada pelos empresários Alan Parise, Vinicius Delatorre, Hilston Guerim e Gare Marques, é a maior rede de cafés especiais do Brasil e já conta com 450 lojas contratadas no território nacional.

“A gente sempre acreditou muito no Marcelo, como piloto e como profissional. Ele representa muito bem nossa marca, pelo perfil que ele tem, que combina muito com o que a gente acredita, além de competir em uma categoria que possui os três pilares da Mais1 Café, qualidade, tecnologia e velocidade. Consideramos o automobilismo um esporte que valoriza e coloca a marca em outro patamar, mostrando a força que ela tem”, destacou Gare Marques, fundador da Mais1 Café.

Também há três anos com Marcelo Henriques, a D4U USA Group é uma empresa voltada ao planejamento imigratório de investidores nos Estados Unidos. Foi eleita a melhor empresa de imigração legal da América Latina no Legal Awards 2021 e através de suas seis unidades – três no Brasil e três nos Estados Unidos – tem o maior índice de aprovação de todo o mercado, chegando aos 96%.

“A D4U USA Group acredita no talento do Marcelo Henriques e apoia o atleta nessa jornada, pois sabemos o quanto a determinação e foco faz parte da sua personalidade e isso vem ao encontro com o propósito da nossa empresa”, declarou Wagner Pontes, Chairman da D4U USA Group.

Campeão de 2020 GT Sprint Race na classe PROAM, Henriques acredita que a sinergia com seus parceiros é fundamental para o sucesso dentro das pistas. “É uma honra representar marcas que têm crescido tanto nestes anos juntos. De quebra, que ajudam pessoas. A Mais1 dando energia para as pessoas correrem atrás dos objetivos. Além de uma baita oportunidade para quem quer empreender. A D4U, ajuda pessoas a realizar seu sonho americano em alto nível”, disse o piloto.

A segunda etapa da Dignity Gold GT Sprint Race acontece nos dias 02 e 03 de abril, no Autódromo Velocitta em Mogi Guaçu, São Paulo. As nove etapas da categoria terão transmissão ao vivo para todo o País pelo Motorsport.com.

Confira a programação do fim de semana:

Sexta, 01 de abril

15h30 – Treino Livre

Sábado, 02 de abril

16h00 – Classificatório 1

16h20 – Classificatório 2

Domingo, 03 de abril

10h03 – Corrida 1

13h23 – Corrida 2

