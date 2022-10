Carregar reprodutor de áudio

O duelo na classe AM da Dignity Gold GT Sprint Race 2022 no minitorneio 'Special Edition' está sensacional e as corridas decisivas e alucinantes você confere ao vivo na grande final, 6 de novembro, direto de Goiânia, no canal do Motorsport.com no YouTube.

A 11ª temporada da categoria, uma das mais importantes do automobilismo nacional, tem a disputa de nove eventos, totalizando 21 corridas. E um dos campeonatos, o Special Edition, terá o último e decisivo encontro com a volta da GTSR ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, na capital goiana.

Dono do carro #19, Luís Debes lidera a tabela na classe AM com 106 pontos. Vice-líder, Giovani Girotto (#72) soma 99 pontos, contra 93 de Léo Martins (#16), 71 de Léo Yoshii (#78), 60 de Roberto Possas (#31), 54 de Alexandre Kauê/Tiago Kfouri (#08) e 41 de Walter Lester (#17).

Com dois descartes na manga, a calculadora tem mostrado que os três primeiros estão praticamente empatados e que há chances reais de título para os outro cinco pilotos: Yoshii, Possas, Kauê/Kfouri e Lester.

Debes assumiu a liderança da tabela já na primeira etapa realizada no circuito goiano e manteve a ponta na segunda disputa, em Interlagos, computando bons resultados com regularidade. Por isso, ele quer manter a vantagem para garantir o 'caneco'.

“Será a segunda vez que estarei na pista de Goiânia. Antes da primeira etapa desse ano no circuito, havia ficado seis meses sem andar, mas achei que me adaptei super bem. Das minhas três corridas em Goiânia, venci uma delas e fiz dois segundos lugares", afirmou.

"Estou treinando bastante em simulador e acredito que chegarei bem preparado quanto ao traçado. São 87 pontos em jogo, então é bastante coisa, minha liderança é por uma vantagem pequena. Tenho certeza que temos condições de fazer bonito e de manter essa liderança: sou constante nas corridas e sei que podemos terminar as provas em boa posição. Acho que vamos ter condições de fazer uma etapa memorável”, seguiu o curitibano.

“Eu fiquei impressionado com a evolução da classe AM. É muito bacana termos a oportunidade de andar com pilotos profissionais e compararmos a nossa pilotagem, vendo que não estamos tão longe deles. No ano passado, por exemplo, andamos 4s atrás e, este ano, a corrida que mais deu diferença foi um 1s007. A classe se desenvolveu muito nos últimos três anos e é um orgulho fazer parte dessa evolução”, completou Debes, campeão AM de 2021 no campeonato regular, o 'Brasil'.

No Special Edition 2021, os campeões foram Thiago Camilo (PRO), Pedro Aizza (PROAM) e Girotto (AM). Em 2020, levaram o título Pedro Lopes/Gabriel Teixeira (PRO), Weldes Campos/Ricardo Sperafico (PROAM) e Raphael Teixeira (AM).

Depois de Goiânia, acontecerá a etapa final do campeonato Brasil (etapa #MatchPoint), também com a decisão dos títulos Overall e Rookie Of The Year. O evento será no dia 10 de dezembro, em Londrina (PR).

CLASSIFICAÇÃO SPECIAL EDITION (Após seis corridas)

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 145 pontos

2) #13 Rafael Dias, 112

3) #77 Pedro Costa, 105

4) #37 Ayrton Chorne, 92

5) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 87

6) #82 Gerson Campos/Lourenço Beirão, 71

7) #77 Felipe Baptista, 65

8) #12 César Ramos/Edgar Bueno Neto, 65

9) #77 Dudu Barrichello, 40

AM

1) #19 Luís Debes, 106 pontos

2) #72 Giovani Girotto, 99

3) #16 Léo Martins, 93

4) #78 Léo Yoshii, 71

5) #31 Roberto Possas, 60

6) #08 Alexandre Kauê/Tiago Kfouri, 54

7) #17 Walter Lester, 41

8) #31 Cello Nunes, 37

9) #07 Mario de Lara, 15

PROAM

1) #54 Diogo Moscato, 141 pontos

2) #09 Arthur Gama, 109

3) #79 Rafael Seibel, 88

4) #88 Lucas Mendes, 86

5) #18 Dudu Trindade, 79

6) #61 Antonio Junqueira, 59

7) #01 Luca Milani/Roberto Milani, 49

8) #61 Marcus Índio, 36

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 10 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

