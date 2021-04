GT Sprint Race: Pedro Ferro disputa abertura no Velocitta com piloto português

Após vencer entre os estreantes na abertura da temporada da Stock Light em Goiânia, o jovem Pedro Ferro, de apenas 17 anos de idade, correrá na primeira etapa da GT Sprint Race no Velocitta. Integrante da Toyota Gazoo Racing no programa de jovens pilotos, Pedro dividirá o carro com o português Loureço Beirão e mostrou-se animado para o início da temporada.

“Estou muito empolgado para acelerar novamente na Sprint Race. No ano passado, vencemos uma das etapas em dupla com Thiago Camilo. Tenho aprendido muito com ele, tanto dentro das pistas como também fora dela. E, agora, dividir o carro com o Beirão será espetacular”, diz Pedro, que tem a carreira gerenciada por Camilo.

Antes de chegar à Stock Light, Pedro coleciona conquistas no kartismo brasileiro e internacional, além de ter feito testes de F4 no exterior. O piloto de Santos (SP) começou no kart aos 13 anos de idade e também disputou campeonatos internacionais importantes, como o SKUSA, Florida Winter Tour e ROK The Rio.

No último final de semana, Ferro disputou a primeira etapa da Stock Light no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia e fechou na sexta colocação geral na corrida 2, o que lhe proporcionou a vitória entre os estreantes após largar em último. O triunfo, segundo Pedro, traz confiança para a estreia na Sprint Race.

“Foi uma etapa bem positiva que tivemos na Stock Light e isso me deixa empolgado e confiante para o final de semana da Sprint Race. Acredito que podemos vencer e vamos trabalhar muito para isso”, disse Pedro.

A GT Sprint Race terá dois treinos extras nesta sexta-feira (30), a partir das 13h, além dos treinos livres oficiais no sábado (01) de manhã, às 9h e às 12h50. Os dois classificatórios acontecerão no mesmo dia às 16h e às 16h20, enquanto a rodada dupla com duas corridas será disputada no domingo (02). A prova 1 está marcada para às 09h e a corrida 2 terá largada às 12h20.

