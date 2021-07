O paulista de Santos Pedro Ferro conquistou dois pódios neste domingo em Cascavel (PR) e manteve a liderança da GT Sprint Race após quatro etapas disputadas na classe Pro-Am. O piloto da Toyota Gazoo Racing foi o segundo colocado na corrida 2 e fechou a primeira prova na terceira colocação.

Com os resultados do fim de semana, o piloto chegou aos 130 pontos no campeonato e tem dois de vantagem sobre o vice-líder Pedro Aizza na divisão. Restam mais cinco etapas na temporada e a disputa pelo título está completamente aberta.

“Foram duas corridas complicadas e de grandes desafios" comentou Ferro. "A pista de Cascavel sempre rende boas disputas e nosso carro terminou a corrida 2 até sem capô. Consegui levar ele até o final, então o resultado acaba sendo positivo por toda a dificuldade que tivemos."

“É importante manter a liderança do campeonato e agora temos quase um mês para a próxima etapa. Vamos focar novamente na Stock Light, onde também buscamos o título entre os estreantes”, concluiu.

A sexta etapa da GT Sprint Race será disputada nos dias 14 e 15 de agosto em Tarumã, no Rio Grande do Sul.

