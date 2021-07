GT Sprint Race: Pedro Ferro lidera treino 2 com chuva em Cascavel

No treino oficial realizado na manhã deste sábado (17), no Autódromo de Cascavel, no Paraná, a disputa está de arrepiar em busca de um bom desempenho com os carros da GT Sprint Race. A sessão de 45 minutos foi com condições de pista molhada, e pela primeira vez na edição 2021, os pilotos utilizaram os pneus Pirelli para chuva.

Pedro Ferro com o carro de número (#03/PROAM) fechou o segundo treino com o tempo de 1min15s511, seguido por Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski (#83/PRO) e Francesco Franciosi (#73/PROAM).

“Foi muito bom o resultado do treino, ainda não tinha andado com pneu de chuva na GT. O final de semana tem sido assim, ontem fui segundo, hoje primeiro”, declarou Pedro Ferro.

“Legal demais andar com o pneu de chuva, o carro bem no chão, sempre dá para melhorar. Dei algumas voltas para não ir no “escuro” para a classificação, o Eduardo Pavelski também está andando bem. Então, estamos bem confiantes para a classificação”, disse Gabriel Casagrande.

“A condição assusta um pouco às vezes, o circuito de Cascavel já intimida um pouco, mas o carro é bem seguro, os pneus Pirelli de chuva são ótimos. Não é um carro que surpreende que trava na freada ou que escapa de traseira, o carro é muito previsível mesmo com condição de chuva”, comentou Gerson Campos.

Luis Debes falou sobre a sua primeira experiência no asfalto com pista molhada. “A primeira experiência minha no asfalto com esse carro, eu que vim do rali, da terra. O pneu agarra muito, dá muita segurança, andei bastante, foi sensacional”, destacou o piloto.

A quarta etapa do calendário da GT Sprint Race (terceira do torneio Brasil), terá transmissão ao vivo para todo o país pelos canais Youtube.com (GT Sprint Race e Acelerados). A BandSports e a SNT Paraguai mostrarão a corrida 2. As largadas serão às 10 horas e 12h30 deste domingo.

A GT Sprint Race é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs.

Resultado do segundo treino da etapa de Cascavel:

1) #03 Pedro Ferro, PROAM, 1min15s511

2) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavleski, PRO, 1min15s681

3) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min16s019

4) #11 Weldes Campos, PRO, 1min16s145

5) #13 Rafael Dias, PROAM, 1min16s524

6) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min16s555

7) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, PROAM, 1min16s627

8) #04 Julio Campos /Léo Torres, PRO, 1min17s219

9) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, PROAM, 1min17s273

10) #19 Luciano Zangirolami/Nathan Brito, PRO, 1min17s565

11) #25 Sérgio Ramalho/Eduardo Trindade, PRO, 1min17s628

12) #82 Gerson Campos, PRO, 1min18s120

13) #72 Giovani Girotto, AM, 1min18s974

14) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, PRO, 1min19s003

15) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min19s123

16) #37 Luis Debes, 75, AM, 1min19s648

17) #59 Danny Candia, AM, 1min20s626

18) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, AM, 1min20s651

19) #17 Walter Lester, AM, 1min21s224

20) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, PRO, 1min21s901

PROGRAMAÇÃO – ETAPA DE CASCAVEL

Sábado, 17 de julho

14h10 às 14h40 – Treino classificatório – (30 minutos)

Domingo, 18 de julho

10h00 – Corrida 1

12h30 – Corrida 2

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

