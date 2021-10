O jovem Rafael Dias, da classe PROAM, liderou nesta sexta-feira o primeiro treino livre para a etapa de Londrina da GT Sprint Race. O piloto do carro #13 cravou a marca de 1min20s344 no Autódromo Internacional Ayrton Senna e desbancou a concorrência no norte do Paraná.

A segunda posição geral ficou com Gerson Campos, da PRO, a divisão principal. O experiente piloto ficou a 0s183 do líder na sessão prática inaugural. No terceiro lugar, outro carro da PROAM: o GTSR #161 da dupla Pedro Costa/Antonio Junqueira.

No quarto posto, um nome da PRO: Weldes Campos, que superou a dupla Sergio Ramalho/Eduardo Trindade, da mesma classe. Na sequência, quem apareceu foi Nathan Brito, outro destaque da classe PRO.

O sétimo lugar ficou com Francesco Franciosi, da PROAM. Ele superou o GTSR #21 de Beto Cavaleiro, que faz dupla com Thiago Camilo. Logo depois, veio Luciano Zangirolami, da PRO. Neste fim de semana, ele divide o carro #19 com Paulo Salustiano, destaque da Copa Truck.

O top 10 foi completado por outra dupla da PRO: Marcelo Henriques/Alex Seid. Na 11ª posição geral, apareceu o primeiro nome da classe AM, a divisão de acesso da GT Sprint Race: Giovani Girotto, do GTSR #72.

O 12º posto ficou com Caê Coelho, da AM. Ele ficou à frente de Marcus Índio, da mesma divisão. No 14º lugar, veio Pedro Aizza, da PROAM. Logo atrás, mais um dos competidores da classe AM: Luis Debes.

A dupla Eduardo Pavelski/Gabriel Casagrande, da classe PRO, apareceu na 16ª posição, à frente de Léo Yoshi, estreante na divisão AM. O 18º posto foi ocupado por Walter Lester (AM), que ficou em penúltimo à frente da dupla Léo Torres/Julio Campos, líderes do campeonato na classe PRO.

Veja os horários da etapa de Londrina da GT Sprint Race 2021

Sexta-feira, 29 de outubro

08h30 às 10h30 – GT Sprint Race – Shakedown

10h35 às 11h25 – GT Sprint Race – Track walk

12h30 às 12h15 – GT Sprint Race – Treino extra

13h30 às 13h55 – Briefing presencial obrigatório

14h00 às 14h45 – Treino oficial 1 (máx. 18 voltas)

18h00 às 18h45 – Treino oficial 2 (máx. 18 voltas)

Sábado, 30 de outubro

10h00 às 10h10 – Treino classificatório – Q1

10h20 às 10h30 – Treino classificatório – Q2

11h35 às 11h30 – Ação promocional

14h00 – Corrida 1 (diurna)

14h30 às 14h50 – Pódio corrida 1

15h00 às 16h30 – Ciclismo local

16h40 às 17h40 – Ação promocional

18h00 – Corrida 2 (noturna)

22h00 – Pódio - Corrida 2 – Local a ser definido

ATENÇÃO: O horário da segunda corrida está diretamente ligado à claridade do momento e condições climáticas.

-

CLASSIFICAÇÃO DA GT SPRINT RACE NO CAMPEONATO BRASIL (APÓS OITO CORRIDAS)

PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 150 pontos

2) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 130

3) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 125

4) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 121

5) #82 Gerson Campos, 119

6) #11 Weldes Campos, 109

6) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 105

8) #19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami, 84

AM

1) #37 Luis Debes, 176 pontos

2) #17 Walter Lester, 156

3) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, 150

4) #72 Giovani Girotto, 70

5) #59 Danny Candia, 53

6) #33 Bruno Campos, 50

7) #33 Emilio Padron, 30

8) #12 Rafael Maeda/Marcus Índio, 28

9) #59 Oscar Bittar, 25

10) #90 José Vitte, 24

11) #07 Pedro Bezerra, 16

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 169 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 138

3) #13 Rafael Dias, 132

4) #03 Pedro Ferro, 122

5) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 105

6) #793 Adalberto Baptista, 97

7) #03 Lourenço Beirão, 39

8) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

-

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO GERAL – OVERALL ( APÓS 17 CORRIDAS)

PRO

1) Thiago Camilo, 310

2) Alex Seid, 268

3) Nathan Brito, 254

4) Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 253

5) Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 242

6) Weldes Campos, 237

7) Gerson Campos, 227

8) Julio Campos/Léo Torres, 136

9) Marcelo Henriques, 130

10) Pedro Ferro, 122

AM

1) Walter Lester, 300 pontos

2) Giovani Girotto, 224

3) Adriano Ramos, 179

4) Luis Debes, 176

5) Caê Coelho, 136

6) Danny Candia, 113

7) Ernesto Benidez, 60

8) Bruno Campos, 50

9) Gustavo Teixeira/Roberto Possas, 50

10) Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

PROAM

1) Pedro Aizza, 356 pontos

2) Francesco Franciosi, 287

3) Rafael Dias, 254

4) Pedro Costa/Antonio Junqueira, 226

5) Adalberto Baptista, 196

6) Marcus Índio, 122

7) Pedro Ferro, 122

8) Lourenço Beirão, 85

9) Raphael Teixeira, 82

10) Luis Debes, 72

-

Calendário GT Sprint Race 2021

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#NightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

