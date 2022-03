Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, terá início mais um campeonato da GT Sprint Race. As realizações que a categoria implantou ao longo de 2021 surtiram efeito, e, resultado disso, foram as renovações de parcerias -- inclusive com o Motorsport.com -- e a entrada de novos apoiadores para as próximas nove corridas do ano, a começar pelo evento inaugural no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul.

As peças e produtos de alta performance para motores automotivos dessas marcas serão usados nos bólidos da categoria durante sua décima primeira temporada de disputas no País. O desempenho e qualidade desses materiais poderão ser constatados a partir da primeira largada.

Dentre estas renovações, está o patrocínio da Pirelli. Com contrato firmado por três anos, a partir do ano passado, a marca detém, desde então, a exclusividade de fornecimento de pneus para a categoria.

Outro importante patrocínio foi reafirmado com a Militec Brasil, fabricante de condicionadores de metais. A marca faz parte da história da GT Sprint Race, estando sempre como parceira da família Marques – organizadora do evento – desde os testes para a primeira temporada. É uma aliada fundamental e continua influenciando no resultado e ganho de desenvolvimento dos motores da categoria.

Entre os apoiadores, a TecPads, fabricante de pastilhas e lonas de freio, foi outra marca que renovou sua confiança com a categoria. A empresa continuará fornecendo peças e tecnologia e, em 'troca', pelo terceiro ano consecutivo, a GTSR servirá de laboratório de testes.

Para pastilhas e lonas de freio, cujas adequações tecnológicas às exigências das provas poderão ser aplicadas nos dispositivos de automóveis convencionais. A fabricante desenvolverá peças para cada condição de corrida e pista, além de permitir a intensificação e o aperfeiçoamento de produto.

A Fremax, referência na fabricação de discos de freio de alta performance para carros esportivos e de competição, é outra parceira que está na GTSR desde seu início. A marca é fornecedora oficial dos componentes, desenvolvidos especialmente para a categoria.

A Graxa Engenharia de Lubrificação possui uma linha de produtos para atender o mercado consumidor em geral e a linha motorsport, que já atende o automobilismo profissional de alto nível e estará pelo segundo ano consecutivo com a GTSR.

A nova parceira da GT Sprint Race é a Real Radiadores, que estará nos carros já na abertura da temporada. A empresa fabrica e faz manutenção de radiadores de todas as marcas nacionais e importadas, realizando adaptações e tendo especialidade em radiadores de alta performance.

Para Thiago Marques, CEO da GT Sprint Race, o acordo com todos estes fornecedores, aliado à tradição e ao respeito no mercado automotivo, é extremamente positivo para a competição. “Começamos o ano com a satisfação de anunciar essas parcerias", destacou ele.

"Sabemos da paixão do brasileiro por automobilismo. Justamente por essa conexão e valorização, nossos patrocinadores e apoiadores deram mais esse passo para incentivar uma competição que reúne equipes de várias regiões do País. Acreditamos no avanço e seguimos com a certeza de que estas parcerias serão de grande progresso nos projetos do campeonato e para as empresas, além de mostrarmos o nosso compromisso com a valorização do esporte em nível nacional”, completou.

A cobertura completa da GT Sprint Race 2022 você confere aqui no Motorsport.com. Veja datas:

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #EdiçãoEspecial

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #EdiçãoEspecial

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #EdiçãoEspecial

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

ANÁLISE: A escolha da Haas por MAGNUSSEN, o futuro de Pietro e a PISTOLADA de Nikita, que mira volta

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim: Mercedes assombra paddock com solução ousada no Bahrein e Pietro vai à pista ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music