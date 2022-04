GT Sprint Race: Roberto Possas supera batida e vence no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

O paraense Roberto Possas conquistou sua primeira vitória na categoria AM da GT Sprint Race e fechou a segunda etapa com dois pódios: P1 e P3. A vitória veio após sofrer uma batida na primeira curva.

“É bom demais conquistar a primeira vitória”, disse Possas. “Vou levar para sempre na memória, especialmente pela maneira como aconteceu. O toque deixou o carro todo desequilibrado e levá-lo até o final foi um desafio. E acho que esse é o destaque: superar desafios”, declarou o piloto Hong Decor, Corneta Ferramentas e Virtus Pharma e o gerenciamento de carreira pela Brabus Marketing e Business.

Antes de conquistar a vitória, Roberto Possas foi ao pódio da corrida 1, com o terceiro lugar e pontos que o colocam na disputa pela liderança do campeonato.

“Só quero agradecer. Os resultados foram fantásticos graças ao trabalho de toda a equipe Brabus. Quero seguir evoluindo e conquistando mais, porque é muito bom estar no pódio”, finalizou.

A próxima etapa da GT Sprint Race acontece no dia 1º de maio, no Autódromo de Interlagos.

Veja como foi

