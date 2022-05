GT Sprint Race: Special Edition de 2022 terá abertura em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Em pouco mais de 15 dias, o elenco da GT Sprint Race chegará ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para o primeiro evento do torneio Special Edition da temporada. As atividades começam na sexta-feira, dia 3 de junho, com os treinos oficiais. As três corridas serão realizadas no sábado, 4 de junho, com uma bateria e, no domingo, dia 5, acontecerão mais duas corridas.

O circuito goiano receberá a competição pelo terceiro ano consecutivo. O primeiro encontro foi em 2020, disputado no dia 14 de abril e a segunda no ano passado, em 23 de maio. Estão previstos 30 pilotos para o GT Sprint Race Special Edition, dividindo as máquinas da categoria na pista de 3.835 metros de extensão (sentido horário). O certame dividirá o autódromo com a Copa Truck.

A pista é considerada uma das mais seguras do país, com grandes áreas de escape e três opções de traçado, possibilitando o uso do circuito misto tradicional, bastante seletivo, de 3.835 metros de extensão, e também de um traçado mais curto e muito rápido e o chamado anel externo, com 2.695 metros. Além disso, também ostenta a maior reta dentre os autódromos do país, com 1.000 metros.

O circuito tradicional contempla um dos traçados mais rápidos do calendário atual da GT Sprint Race, tem como principal ponto de frenagem a curva 3, na qual os carros contornam as duas primeiras curvas em alta velocidade e se aproximam para a frenagem a aproximadamente 200 km/h.

O torneio Special Edition, que corre simultaneamente com o campeonato principal da categoria, tem formato e regras diferenciados. Cada etapa seguirá um estilo exclusivo, com um único treino classificatório, que definirá o grid das duas primeiras corridas e a soma de resultados destas provas consolida a ordem de largada da corrida final. Nessas etapas especiais, cada carro poderá ser pilotado por até três pilotos inscritos (um por corrida) e, no final de cada evento, estes pontuam e se classificarão em suas respectivas classes (PRO, AM e PROAM).

Além do título, cada piloto concorrerá ao prêmio R$ 20 mil, destinado ao vencedor geral de cada corrida. Ao todo, em 2022, o torneio Special Edition distribuirá R$180 mil em prêmios. Os valores serão em crédito para serem utilizados na próxima temporada do campeonato.

As emoções da 11ª temporada da GT Sprint Race são transmitidas ao vivo com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. As três corridas da etapa de Goiânia estarão no canal do YouTube do Motorsport.com.

