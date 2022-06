GT Sprint Race: Special Edition inicia programação em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Uma das principais categorias do automobilismo nacional volta a ser atração neste final de semana. Nesta sexta-feira, a realização do treino extra para reconhecimento da pista e do primeiro treino oficial foi a primeira oportunidade de ver todos os carros da GT Sprint Race 2022 na pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

Dudu Trindade falou sobre as primeiras voltas no circuito goiano nesta tarde: “Muito bom sempre começar o final de semana com esses resultados. Vamos ver que amanhã conseguimos repetir. Este ano competindo sozinho tem mais espaço para treinar e mais espaço para correr. Até agora a experiência tem sido incrível!”, destacou o piloto Pernambuco.

Para Dudu a curva 1 é a mais desafiadora: “É uma pista muito de reta de velocidade, tem de priorizar as saídas e focar nisso. A temperatura tem sido um adversário na questão de visibilidade, cria uma névoa devido ao calor que sobe da pista. A Curva 1, a qual você vem de quarta marcha, freia pouco antes dos 50 metros na reta você vindo a mais de 200 km/h. A curva do S gosto muito de fazer seu contorno, tem que frear bastante para conseguir fazer e considero uma das mais desafiadoras”, complementou.

Os 28 pilotos inscritos buscarão o topo do pódio e os importantes pontos para começar bem primeira de três etapas do torneio Special Edition e a quarta etapa do calendário da temporada categorias PRO, AM e PROAM. Neste sábado, no período da manhã, está programado o segundo treino oficial, às 8 horas (45 minutos de duração e máximo de 18 voltas), e o treino classificatório, às 12h30 (duas voltas rápidas para cada carro).

Felipe Baptista compete ao lado de Pedro Costa acelerou pela primeira vez a bordo do GTSR na pista do Centro-Oeste brasileiro: “A temperatura alta é algo mais desafiador, consegui me adaptar bem ao carro nessas primeiras voltas e temos boas perspectivas para os treinos e corridas do torneio.”

O Special Edition da 11ª edição da GT Sprint Race terá transmissão ao vivo do Motorsport.com. As largadas acontecem no sábado, às 16 horas, e as corridas finais, às 09h30 e a partir das 13h30 deste domingo, 05.

Confira o resultado do primeiro treino – Special Edition/Goiânia

1) #18 Eduardo Trindade, PROAM, 1min35seg021

2) #77 Felipe Baptista / Pedro Costa, PRO, 1min35seg084

3) #13 Rafael Dias, PRO, 1min35seg171

4) #21 Thiago Camilo / Raphael Teixeira, PRO, 1min35seg446

5) #09 Arthur Gama, PROAM, 1min35seg565

6) #12 César Ramos / Edgar Neto, PRO, 1min35seg603

7) #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min35seg925

8) #82 Gerson Campos / Lourenço Beirão, PRO, 1min35seg979

9) #87 Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli, PRO, 1min36s084

10) #72 Giovani Girotto, AM, 1min36seg334

11) #61 Antônio Junqueira, PROAM, 1min36seg480

12) #88 Lucas Mendes, PROAM, 1min36seg579

13) #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min36seg615

14) #37 Ayrton Chorne, PRO, 1min36seg666

15) #31 Roberto Possas / Cello Nunes, AM, 1min36seg948

16) #16 Léo Martins, AM, 1min37seg056

17) #78 Léo Yoshii, AM, 1min37seg343

18) #19 Luís Debes, AM, 1min39seg654

19) #08 Alexandre Kauê / Tiago Kfouri, AM, 1min40seg687

20) #56 Brendon Zonta, sem tempo

