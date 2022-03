Carregar reprodutor de áudio

Embalados pela liderança conquistada na primeira etapa, disputada em Santa Cruz do Sul (RS), Raphael Teixeira e Thiago Camilo chegam ao Velocitta (SP) para a segunda rodada da GT Sprint Race motivados em manter a ponta do campeonato. No entanto, terão alguns desafios a serem superados. Além da rivalidade com os demais competidores da categoria PRO, eles precisarão equalizar o carro que estará com um peso-extra de 30 kg.

“Será uma etapa bem desafiadora em uma pista que interfere bastante no rendimento do motor. Vamos buscar extrair o máximo do carro e somar o maior número de pontos possíveis e manter a liderança”, revela Camilo.

Para Rapha Teixeira, a palavra de ordem é administrar. O piloto goiano chega motivado pela sua primeira vitória no ano, na categoria Turismo 1.4, e garante estar preparadíssimo para buscar o pódio no Velocitta.

“O desejo é que seja um fim de semana com bons resultados para confirmar a boa fase. Porém, teremos que administrar muito bem as duas corridas, especialmente no traçado que tem subidas longas. Estou preparado para manter a liderança”, salienta o piloto.



PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 1º de abril

13h00 às 15h00 – Shakedown

15h30 às 16h30 – Treino livre

17h00 – Track Walk

Sábado, 02 de abril

09h00 às 09h45 – Treino oficial 1 (máximo de 18 voltas)

12h15 às 13h00 – Treino oficial 2 (máximo de 18 voltas)

15h45 – Briefing

16h00 às 16h10 – Treino classificatório 1

16h20 às 16h30 – Treino classificatório 2

Domingo, 03 de abril

10h00 – Volta de apresentação + Corrida 1 (23min + 1 volta)

13h15 - Volta de apresentação + Corrida 2 (23 min + 1 volta)

