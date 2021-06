A 10ª temporada da GT Sprint Race reúne uma miscigenação de culturas, um sotaque daqui e dali, cada um com seu jeitinho, mas uma mesma paixão: o automobilismo. O cenário pode ser o mesmo ou uma pista nova para desbravar, seja na categoria x ou y, mas tudo é pura motivação.

O brilho no olhar de cada piloto revela a mágica interior que o impulsiona a buscar toda a adrenalina que o evento lhe confere e, principalmente, vemos tudo isso naqueles que conquistam a oportunidade de estar no cockpit pela primeira vez.

O clima vibrante e contagiante nos finais de semana de corrida é vivenciado por cada pessoa que adentra os autódromos, seja como protagonista ou integrante organizacional e, em breve, o público completará o espetáculo. É nítido e notório que não se quer outra coisa do que sentir cada momento dessa emoção com coração, corpo e alma. Por essas razões, se diz nos bastidores: “Quem o bichinho do automobilismo picou, não sai mais das pistas”.

A GT Sprint Race nasceu com um propósito definido que é o de proporcionar desafios completos com verdadeiras máquinas de corrida, mostrando sua força a cada edição. Por isso, a categoria conquistou a sua importância no cenário do automobilismo nacional. Uma prova disso é que cada vez mais pilotos das mais variadas regiões do país encaram o desafio de disputar a competição, com suas experiências e aspirações.

Desde a primeira corrida, em 2012, a GT Sprint Race conseguiu abrangência nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Neste ano, repetiu o feito com 39 pilotos compondo o grid, seja no torneio Brasil ou no Special Edition, e, entre estes, sete novatos. Na temporada 2021, foram contabilizados integrantes de nove Estados e 17 cidades brasileiras, e também de Portugal, com o piloto Lourenço Beirão, que reside em Lisboa.

Da região Sul, os representantes são: Gabriel Casagrande, de Francisco Beltrão/PR e que mora em Curitiba/PR; Julio Campos, Eduardo Pavelski, Luis Debes, Léo Torres, Pedro Aizza, Giovani Girotto, de Curitiba/PR; e Cassio Cortes, de Porto Alegre/RS.

Do Nordeste, os pilotos são: Sergio Ramalho e Eduardo Trindade, de Recife/PE; Pedro Bezerra, de Recife/PE e que mora em Guarulhos/SP; Francesco Franciosi, de Luís Eduardo Magalhães/BA; e Nathan Brito, nascido na Paraíba, mas que divide residência entre Londrina (PR) e Estados Unidos.

Pelo Centro-Oeste, temos: Daniel Correa, Ricardo Siqueira e Raphael Teixeira, de Goiânia/GO. Da região Norte, Vinny Azevedo, representante da cidade de Parauapebas/PA.

Do Sudeste, pelo Estado de São Paulo, são: Thiago Camilo, Bruno Campos, Beto Cavaleiro, Walter Lester, Pedro Costa, Antonio Junqueira, Gerson Campos, Alex Seid, Adalberto Baptista, Luiz Arruda, Caê Coelho, Leandro Parizotto, Marcus Índio, Cesar Fonseca e Kleber Eletric, da capital paulista; Pedro Ferro, de Santos/SP; Rafael Dias, de São Bernardo do Campo/SP; Adriano Ramos, de Campinas/SP; e Luciano Zangirolami, de Olímpia/SP. Já por Minas Gerais: Marcelo Henriques, de Juiz de Fora/MG; e Weldes Campos, de Belo Horizonte/MG.

A segunda etapa da GT Sprint Race Brasil está marcada para 26 e 27 de junho, em Interlagos, São Paulo/SP. O calendário conta com um total de nove etapas e 21 corridas (incluindo as três etapas da GT Sprint Race Special Edition), nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. A GT Sprint Race é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs.

-

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

Verstappen DESAFIA Hamilton e diz que seria mais rápido que britânico com Mercedes

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #110 - Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

Your browser does not support the audio element.

.