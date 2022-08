Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race realizou neste sábado o treino de classificação, que definiu os grids de largada das corridas 1 e 2 da etapa de Interlagos, válida também pela segunda rodada do torneio Special Edition.

Líder do Overall e do torneio, Thiago Camilo, que faz dupla com Raphael Teixeira, cravou 1min53s577 e foi o mais rápido da sessão. Ele superou Luca Milani, par de Roberto Milani, que marcou 1min54s802, segundo mais rápido no geral, mas o mais veloz da PROAM.

Na classe AM, o melhor tempo foi de Leonardo Martins, com 1min57s206.

Dudu Barrichello, uma das atrações do fim de semana da GT Sprint Race fez o 11º melhor tempo do treino.

Resultados

1) #21 Thiago Camilo/ Raphael Teixeira, PRO, 1min53s577

2) #01 Luca Milani/Roberto Milani, PROAM, 1min54s802

3) #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min55s060

4) #13 Rafael Dias, PRO, 1min55s846

5) #87 Jorge Martelli/ Rodrigo Sperafico, PRO, 1min55s875

6) #18 Dudu Trindade, PROAM, 1min56s245

7) #88 Lucas Mendes, PROAM, 1min56s427

8) #37 Ayrton Chorne, PRO, 1min56s441

9) #09 Arthur Gama, PROAM, 1min56s933

10) #61 Marcus Índio, PROAM, 1min54s407

11) #77 Dudu Barrichello/Pedro Costa, PRO, 1min56s715

12) #16 Léo Martins, AM, 1min57s206

13) #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min57s698

14) #72 Giovani Girotto, AM, 1min57s812

15) #17 Walter Lester, AM, 1min58s322

16) #19 Luís Debes, AM, 1min58s666

17) #78 Léo Yoshii, AM, 1min58s952

18) #07 Mario de Lara, AM, 1min59s284

19) #31 Roberto Possas, AM, 2min00s661

20) #82 Gerson Campos/ Lourenço Beirão, PRO, 2min01s641

21) #08 Alexandre Kauê/ Tiago Kfouri, AM, 2min10s721

22) #12 César Ramos/ Edgar Neto, PRO, sem tempo

GRID DA CORRIDA 1

1) #87 Rodrigo Sperafico/ Jorge Martelli, PRO

2) #18 Dudu Trindade, PROAM

3) #88 Lucas Mendes, PROAM

4) #37 Ayrton Chorne, PRO

5) #13 Rafael Dias, PRO

6) #61 Marcus Índio, PROAM

7) #09 Arthur Gama, PROAM

8) #54 Diogo Moscato, PROAM,

9) #01 Roberto Milani /Luca Milani, PROAM

10) #21 Raphael Teixeira / Thiago Camilo, PRO

11) #77 Pedro Costa/ Dudu Barrichello, PRO

12) #16 Léo Martins, AM

13) #79 Rafael Seibel, PROAM

14) #72 Giovani Girotto, AM

15) #17 Walter Lester, AM

16) #19 Luís Debes, AM

17) #07 Mario de Lara, AM

18) #78 Léo Yoshii, AM

19) #31 Roberto Possas, AM

20) #82 Lourenço Beirão/ Gerson Campos, PRO

21) #08 Tiago Kfouri/ Alexandre Kauê, AM

22) #12 Edgar Neto/ César Ramos, PRO

GRID DA CORRIDA 2

1) #21 Raphael Teixeira/ Thiago Camilo, PRO

2) #01 Luca Milani/Roberto Milani, PROAM

3) #54 Diogo Moscato, PROAM,

4) #09 Arthur Gama, PROAM

5) #61 Marcus Índio, PROAM

6) #13 Rafael Dias, PRO

7) #37 Ayrton Chorne, PRO

8) #88 Lucas Mendes, PROAM

9) #18 Dudu Trindade, PROAM

10) #87 Jorge Martelli/Rodrigo Sperafico, PRO

11) #77 Pedro Costa/ Dudu Barrichello, PRO

12) #16 Léo Martins, AM

13) #79 Rafael Seibel, PROAM

14) #72 Giovani Girotto, AM

15) #17 Walter Lester, AM

16) #19 Luís Debes, AM

17) #07 Mario de Lara, AM

18) #78 Léo Yoshii, AM

19) #31 Roberto Possas, AM

20) #82 Lourenço Beirão/ Gerson Campos, PRO

21) #08 Tiago Kfouri/ Alexandre Kauê, AM

22) #12 Edgar Neto/ César Ramos, PRO

