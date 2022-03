Carregar reprodutor de áudio

Na tarde deste sábado, foram disputadas as primeiras classificações da GT Sprint Race em 2022. Na etapa inaugural desta temporada, a dupla que conquistou a posição de honra no grid de largada foi Thiago Camilo/Raphael Teixeira, da classe PRO.

Teixeira cravou a pole position com o tempo de 1min31s588, assegurando a primeira fila para a corrida inicial, que será disputada a partir das 9h50, com transmissão pelo YouTube da GT Sprint Race e veiculação no Motorsport.com.

“Valeu todo o trabalho e conversas com o Thiago. Fomos focados e o resultado veio na última volta. Importante garantir o melhor lugar de largada, especialmente na pista de Santa Cruz do Sul, que tem uma grande reta”, conta Teixeira, prevendo uma prova muito disputada para o domingo.

No treino classificatório para a segunda corrida, Camilo foi o mais rápido no geral, cravando 1min30s167. A largada da prova derradeira está programada para 12h50, com transmissão dos canais supracitados e pela TV no Bandsports.

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de Março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 03 de Abril – Velocitta – Mogi Guaçu (SP)

Etapa 3 – 01 de Maio – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 4 – 05 de Junho – Goiânia (GO)

Etapa 5 – 10 de Julho – Londrina (PR)

Etapa 6 – 21 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 7 – 18 de Setembro – Tarumã- Viamão (RS)

Etapa 8 – 06 de Novembro – Brasília (DF)

Etapa 9 – 11 de Dezembro – a definir

–

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim do segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein