Após um domingo perfeito em Goiânia, vencendo as duas corridas do dia, a dupla Thiago Camilo / Raphael Teixeira lideram a Special Edition da GT Sprint Race após a primeira de três etapas do torneio.

Camilo/Teixeira chegam a 75 pontos na classificação da PRO, dez a mais que Felipe Baptista / Pedro Costa, enquanto Rafa Dias é o terceiro, com 55.

Na PROAM, é Diogo Moscato que sai de Goiânia na liderança, com 72 pontos acumulados no fim de semana, 13 a mais que Antônio Junqueira, enquanto Arthur Gama está em terceiro, com 53.

Já na AM, a disputa se mostra bem apertada, com apenas nove pontos separando os três primeiros. Luis Debes lidera com 58, apenas cinco à frente de Léo Yoshii, enquanto Giovani Girotto é o terceiro, com 49.

Classificação do Special Edition, após a terceira corrida:

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 75 pontos

2) #77 Felipe Baptista/Pedro Costa, 65

3) #13 Rafael Dias, 55

4) #37 Ayrton Chorne, 51

5) #82 Gerson Campos/Lourenço Beirão, 51

6) #12 César Ramos/Edgar Bueno Neto, 43

7) #87 Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli, 27

AM

1) #19 Luís Debes, 58 pontos

2) #78 Léo Yoshii, 53

3) #72 Giovani Girotto, 49

4) #31 Roberto Possas / Cello Nunes, 37

5) #08 Alexandre Kauê / Tiago Kfouri, 28

6) #16 Léo Martins, 25

PROAM

1) #54 Diogo Moscato, 72 pontos

2) #61 Antonio Junqueira, 59

3) #09 Arthur Gama, 53

4) #88 Lucas Mendes, 48

5) #79 Rafael Seibel, 46

6) #18 Dudu Trindade, 34

Confira as tabelas completas do Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year no site https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2021/.

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

Veja a corrida 3 da Special Edition da GT Sprint Race em Goiânia:

