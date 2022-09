GT Sprint Race: veja horários da etapa de Tarumã, no RS

Carregar reprodutor de áudio

Menos de um mês após a passagem por Interlagos, a GT Sprint Race volta a acelerar, agora em terras gaúchas. O circuito de Tarumã recebe a sétima etapa da temporada 2022, sendo a quinta válida pelo Torneio Brasil neste ano.

Após a última etapa do Torneio Brasil, realizada no crepúsculo de Londrina, a disputa pelo título pega fogo. Na PRO, apenas três pontos separam as duplas de líderes: 155 para Thiago Camilo e Raphael Teixeira contra 152 de Luciano Zangirolami e Sérgio Ramalho.

Já na PROAM, Arthur Gama chegou a 156 pontos contra 137 do vice-líder Antonio Junqueira. Enquanto isso a AM tem um líder disparado: com 170, Giovani Giroto abre quase 40 de dianteira para o segundo colocado, Walter Lester.

O fim de semana em Tarumã será concentrado no sábado, com dois treinos livres e a classificação, e no domingo, com as duas corridas, sendo estas últimas com transmissão do canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação da GT Sprint Race em Tarumã:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sábado 09h45 Treino Livre 2 Sábado 13h Classificação Sábado 16h20 Corrida 1 Domingo 09h10 Canal do Motorsport.com no YouTube Corrida 2 Domingo 12h Canal do Motorsport.com no YouTube

Motel na Coreia: Mari Becker revela bizarrice em GP, com inseticida, corda da sobrevivência e mais sobre F1

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: