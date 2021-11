O Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais (PR), na região metropolitana da capital paranaense, receberá, pela segunda vez na temporada, nos dias 03 a 05 de dezembro, a Grande Final da temporada 2021 da GT Sprint Race, uma das principais competições do automobilismo brasileiro. As máquinas voltam a roncar seus motores na pista que mais recebeu provas em 10 anos de história da categoria: foram 24 etapas e 48 corridas.

O ano de 2021 já é considerado um dos mais competitivos da GTSR e os 30 pilotos do campeonato (classes PRO, AM e da PROAM) se preparam para mais um sensacional desafio no traçado de 3.695 metros (anel interno), com nove curvas em sentido horário e uma das retas mais longas do País.

Os pilotos estarão em busca da primeira colocação e dos 75 pontos possíveis para sua classificação final no campeonato: serão 25 pontos computados para o treino classificatório e 50 para as duas corridas finais (25 em cada). As corridas terão duração de 23 minutos e mais uma volta.

A programação do nono encontro do ano será aberta na sexta-feira (03) com a realização de um treino extra às 13h10. O primeiro treino oficial é às 16h30, tendo ambas as sessões uma duração de 45 minutos. No sábado, acontece o segundo treino, às 9 horas, e a classificação única, às 15 horas, com duração de 30 minutos ao todo. As provas decisivas serão no domingo, 05. A largada para a primeira corrida será às 09h55 e para a corrida final do ano, às 13h30.

Em 2021, o calendário da GT Sprint Race está dividido em dois campeonatos e nove eventos, sendo oito praças diferentes: o torneio nacional tem seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Londrina (PR) e duas em Curitiba (PR) – e também houve três etapas do minitorneio “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória geral, saem os campeões Overall nas respectivas classes: PRO, PROAM e AM.

PREMIAÇÃO

Overall: os campeões de cada categoria receberão um troféu diferenciado e crédito de R$ 50.000,00 a ser usado em 2022 na GT Sprint Race, compartilhando o carro com outro piloto.

Rookie Of The Year: o estreante melhor colocado, com participação em até três etapas nos anos anteriores, receberá troféu diferenciado e um crédito de R$ 25.000,00.

GT Sprint Race Brasil: os campeões de cada categoria receberão troféu diferenciado.

GT Special Edition: definiu seus campeões após a somatória das três etapas – Goiânia, Tarumã e Potenza. Além do título, os vencedores de cada corrida e os pole positions de cada etapa receberam R$ 10 mil pela conquista. Ao todo foram R$ 120 mil e, ainda, somaram pontos para o título Overall em cada categoria (somatória do torneio Brasil + minitorneio Special Edition).

As premiações não são cumulativas. Sempre prevalecerá o maior prêmio, portanto, a premiação é invendável e intransferível. Os cheques são simbólicos e revertidos em desconto com valor equivalente aos pilotos que fecharem contratos anuais para o ano seguinte na própria GT Sprint Race. Em caso de separação das duplas vencedoras para o ano seguinte, os créditos serão automaticamente divididos entre os pilotos.

TRANSMISSÕES

As corridas da GT Sprint Race, sem público, têm transmissão ao vivo para todo o País pelo YouTube do Motorsport.com e, pela TV, o BandSports também mostra a 2ª corrida. A narração é de Luc Monteiro e os comentários são de Eduardo Serratto, com reportagens de Carlos Costa.

Confira a programação da grande final no AIC – Etapa #matchpoint:

Sexta-feira, 03 de dezembro

08h00 às 10h00 – GT Sprint Race – Shakedown organização

13h10 às 13h55 – GT Sprint Race – Treino extra

16h30 às 17h15 – Treino oficial 1 (máx. 18 voltas)

Sábado, 04 de dezembro

09h00 às 09h45 – Treino oficial 2 (máx. 18 voltas)

15h00 às 15h30 – Treino classificatório (duas voltas independentes)

Domingo, 05 de dezembro

08h05 às 8h15 – Warmup

09h55 – Corrida 1

14h30 às 14h50 – Pódio – Corrida 1

13h30 – Corrida 2

14h20 às 14h30 – Pódio – Corrida 2

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#NightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

RETA FINAL: Verstappen vai trocar motor na Arábia? Tributo a Sir Frank Williams

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: