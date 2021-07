A vitória de Gerson Campos por 0s002 na corrida 1 da GT Sprint Race em Interlagos entrou para a história. Extraoficialmente, o resultado é tratado como a menor margem de vitória do automobilismo nacional e a quinta menor internacionalmente, podendo ir para o livro dos recordes.

Em uma das disputas mais acirradas nestes dez anos da categoria, o piloto Gerson Campos (#82/PRO) superou Adalberto Baptista (#793/PROAM) para garantir a vitória na primeira corrida do terceiro evento de 2021 da GTSR com uma diferença de 0s002.

Depois de um duelo emocionante desde a largada com Adalberto Baptista, chegando a perder a liderança na penúltima volta, ele conseguiu se recuperar e conquistar o primeiro lugar em cima da linha de chegada, com o tempo de 26min05s394 e uma vantagem de dois milésimos no Autódromo José Carlos Pace. A terceira colocação ficou com Weldes Campos (#11/PRO).

Aparentemente, essa é a menor margem de vitória da história do automobilismo nacional, além de, segundo o Campos, ser a quinta menor do esporte a motor mundial.

