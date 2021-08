O Autódromo Internacional de Curitiba, localizado na cidade de Pinhais, região metropolitana da capital paranaense, será o palco da sexta etapa da temporada 2021 da GT Sprint Race, nos dias 03 a 05 de setembro. As máquinas de uma das categorias de maior representatividade no automobilismo nacional voltam a roncar seus motores na pista que mais recebeu provas em 10 anos de história da competição: foram 23 etapas, totalizando 46 corridas.

O ano é considerado um dos mais competitivos e os 30 pilotos do campeonato das classes PRO, AM e da PROAM se preparam para mais um grande desafio no traçado de 3.695 metros (anel interno) composto por nove curvas em sentido horário e uma das retas mais longas do país na 'Inverse Race'.

A programação no Autódromo de Curitiba prevê na sexta-feira, dia 03, dois treinos extras, às 12h25 e 15h15. No sábado, 04, serão dois oficiais, às 8 horas e 10h55, e os classificatórios, às 16h30 e 16h50. No domingo, 05, haverá a disputa de duas corridas, às 10h30 e às 14h10.

O calendário da GT Sprint Race está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato Brasil com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries, sairá os campeões do Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

TRANSMISSÕES - As corridas da GT Sprint Race, sem público, têm transmissão ao vivo para todo o país no Motorsport.com, e, pela TV, o BandSports também mostra a 2ª corrida do evento. Durante a semana, após cada etapa, também terão destaque no Acelerados (SBT). A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

Programação da GT Sprint Race no AIC:

Sexta-feira, 03 de setembro

12h25 às 13h10 – Treino extra 1

15h15 às 15h55 – Treino extra 2

17h30 às 18h15 - Track Walk

Sábado, 04 de setembro

08h00 às 08h45 – Treino oficial 1

10h55 às 11h40 – Treino oficial 2

16h30 às 16h40 – Treino classificatório 1

16h50 às 17h00 – Treino classificatório 2

Domingo, 05 de setembro

08h20 – 08h30 - Warmup

10h30 – Corrida 1

14h10 – Corrida 2

-

Confira as tabelas completas do Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year no site https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2021/.

–

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

F1: Max lidera TL2, mas bate, a chuva em Spa, Mercedes x Red Bull, Pérez e GP de São Paulo

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: